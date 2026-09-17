Un nuevo movimiento sísmico fue registrado durante la madrugada de este jueves 17 de septiembre en el departamento de Chocó, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Según la entidad, el evento ocurrió a las 4:00 a. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,4, de acuerdo con la información entregada por la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en Colombia.

El epicentro fue localizado en Sipí, Chocó, mientras que la profundidad del movimiento alcanzó los 43 kilómetros.

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Los primeros reportes ciudadanos comenzaron a aparecer luego del sismo. Una persona contó que el movimiento fue “suave, pero sentí varios seguidos en el norte de Cali. Me despertaron”, mientras otro usuario señaló que el temblor “se sintió” en la ciudad de Cali.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con una plataforma de Sismo Sentido en la que los ciudadanos pueden informar si percibieron un movimiento.

El formulario permite indicar el lugar donde se encontraba la persona, la intensidad con la que sintió el sismo y si observó movimientos en objetos, afectaciones en construcciones u otros efectos. Esta información sirve al SGC para evaluar la intensidad del evento en las zonas donde fue percibido.

Por ahora, el reporte entregado para este evento corresponde a una magnitud de 3,4, con epicentro en Sipí y una profundidad de 43 kilómetros.

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