El sismo de magnitud 4.1 registrado en la noche de este miércoles causó reportes de ciudadanos que aseguraron haberlo sentido desde diferentes zonas de Colombia.

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(Vea también: “3.951 reportes”: sismos que sacudieron Colombia dejaron susto en gran parte del país)

El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento ocurrió a las 8:12 p. m., tuvo una profundidad de 38 kilómetros y ubicó su epicentro en Medio San Juan (Andagoya), Chocó.

Poco después del reporte oficial, usuarios de X comenzaron a comentar sobre el movimiento y señalaron los lugares desde los que lo percibieron. La mayoría de las respuestas recopiladas describieron el temblor como leve.

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Pereira y Dosquebradas reportaron el movimiento

Entre los lugares desde los que hubo reportes ciudadanos aparecen municipios de Risaralda.

“Pereira se sintió muy suave”, escribió un usuario en X al referirse al movimiento telúrico registrado durante la noche.

Pereira se sintió muy suave — Rodwin (@Rodwin79436868) September 17, 2026

También hubo una persona que aseguró haberlo sentido en Dosquebradas.

En dosquebradas si se sintió — Steven Corredor vargas (@10sttvn) September 17, 2026

Temblor también se sintió en Manizales, Envigado

Los reportes en redes sociales también llegaron desde otras zonas del país.

Un usuario aseguró haber percibido el sismo en el departamento de Caldas.

Sentido en Manizales/Villamaria, muy suave — 🛸☄️AlienElPuton☄️🛸 (@Alien_Pluton_) September 17, 2026

Desde Envigado, Antioquia, otro ciudadano confirmó que había percibido el movimiento.

Confirmo sentido en Envigado. — Luis Alfonso Lozada (@Lalozada) September 17, 2026

Los comentarios muestran que el sismo fue percibido en diferentes puntos del país, aunque la intensidad con la que cada persona lo sintió pudo variar según su ubicación y las condiciones del lugar.

“Esto se volvió un estilo de vida”: reacción tras el temblor

El movimiento también despertó comentarios relacionados con la frecuencia con la que algunos ciudadanos han percibido sismos recientemente.

Aja así me llegó la alerta y yo muy relajado esto se volvió un estilo de vida toca vivir con esto — 🌲🎅🏿🌟AGua77te 👹🙏🏿 (@sfm_amen123) September 17, 2026

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.