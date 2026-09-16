Por: VALORA ANALITIK

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó a Valora Analitik que el próximo viernes 25 de septiembre se inaugurará el aeropuerto José Celestino Mutis, en el municipio de Bahía Solano, uno de los proyectos de infraestructura más esperados en la costa Pacífica.

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La mandataria explicó que la obra se compone de dos frentes de intervención con responsables distintos: el lado aire, a cargo del Gobierno Nacional, y el lado tierra, que corresponde a la Gobernación del Chocó.

«El proyecto se compone de dos partes. El lado aire es la pista y la torre de control; esa es la parte que se conforma con el Gobierno Nacional. El lado tierra, que es el edificio del aeropuerto, y la parte de bomberos, también le corresponde a la Gobernación. Ya la terminamos y el 25 la entregamos», afirmó Córdoba.

La intervención del lado aire está en cabeza del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, en articulación con ENTerritorio S.A. y el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, en el marco del programa Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (Asaes).

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Entre las obras contempladas en este frente se encuentran la ampliación de la pista de 18 a 23 metros de ancho, la modernización de la plataforma y ampliación del área de parqueo de aeronaves, de 6.000 m² a 9.693 m².

Asimismo, el refuerzo de las franjas de seguridad, la pavimentación y mejoramiento del sistema de iluminación aeroportuaria y la construcción de la torre de control.

Estas obras buscan permitir la operación de aeronaves de mayor capacidad, como el ATR 42, y hacen parte de una inversión nacional que ronda los $78.451 millones para el aeródromo de Bahía Solano, dentro de una bolsa de $363.763 millones destinada a la modernización del lado aire en distintos aeropuertos del país.

Así las cosas, las modificaciones del lado aire que corresponden al Gobierno aún no estarían listas. Sin embargo, una vez finalicen estas obras, las aeronaves podrán llegar y salir del aeropuerto.

Lado tierra: terminal y estación de bomberos

El segundo componente, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutado por la Gobernación del Chocó, comprende la construcción del edificio de la terminal aeroportuaria y de la estación de bomberos aeronáuticos, esta última considerada indispensable para la habilitación integral del aeródromo.

Según la gobernadora, esta parte del proyecto ya se encuentra terminada, lo que despejó el camino para fijar la fecha de inauguración.

Un proyecto con antecedentes de retrasos

La entrega del aeropuerto ha estado marcada por aplazamientos. El proyecto fue anunciado por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil en diciembre de 2023, cuando se firmó un convenio por $377.000 millones para intervenir seis aeropuertos del país, entre ellos el de Bahía Solano. Las obras, que inicialmente debían comenzar en marzo de 2024, tuvieron demoras superiores a un año antes de iniciar formalmente.

Más recientemente, la inauguración —que ya estaba prevista— tuvo que aplazarse por la emergencia derivada del terremoto que sacudió al Chocó el pasado 10 de agosto. En ese momento, Córdoba señaló que la intención de la Gobernación era no dejar pasar la temporada de avistamiento de ballenas, que ya había comenzado, sin tener el aeropuerto habilitado.

Con la fecha del 25 de septiembre, la gobernadora reafirma su expectativa de que el aeródromo —calificado por ella como la terminal aérea más moderna del andén pacífico chocoano— entre en operación antes de que culmine dicha temporada, clave para el turismo de la región.

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