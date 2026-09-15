Tras intensas labores de rastreo en el occidente del país, los organismos de socorro y la Fuerza Aérea Colombiana lograron ubicar los indicios del avión Cessna T206, de matrícula HK4985, perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana. La aeronave había perdido comunicación cuando cubría la ruta entre el municipio de Condoto (Chocó) y el aeropuerto de Guaymaral (Bogotá), luego de haber completado una brigada de salud de responsabilidad social en beneficio de cerca de 600 personas afectadas por un sismo reciente en la región, según informó El Tiempo.