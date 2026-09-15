El hallazgo fue posible gracias a la labor de la tripulación de un helicóptero UH-60L Black Hawk —conocido como ‘Ángel’—, que sobrevolaba a unos 9.000 pies de altura y detectó indicios de la aeronave en el sector de la vereda Oscordó, en jurisdicción de Pueblo Rico (Risaralda), en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá. De acuerdo con el reporte oficial de la Aeronáutica Civil y el Puesto de Mando Unificado, el sitio de impacto se encuentra en un punto de alta montaña y de difícil acceso, por lo que los equipos técnicos evalúan las condiciones meteorológicas y topográficas para definir la ruta más segura de ingreso para los rescatistas, de acuerdo con el rotativo.

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La Fuerza Área reveló nuevas imágenes del sitio donde se habría accidentado una avioneta que fue reportada como desaparecida durante el fin de semana. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/yfC9LgTlPm — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2026

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A bordo de la aeronave viajaban cinco personas: cuatro pasajeras y el piloto. Las instituciones vinculadas, compuestas por la Patrulla Aérea Civil Colombiana, Colmédica y la Clínica del Country, identificaron a las mujeres como María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez, mientras que el piloto fue identificado como Mehmet Canyaka.En un pronunciamiento conjunto, las entidades señalaron que hasta el momento no cuentan con información confirmada sobre el estado de salud de los tripulantes, reiterando que la prioridad absoluta está con ellos, sus familias y las labores de rescate coordinadas por las autoridades, según el periódico.

El último contacto con la tripulación se había registrado el domingo 13 de septiembre a las 9:23 de la mañana, momento en el cual se activó la radiobaliza de emergencia en cercanías del cerro Tatamá. Mandatarios locales y departamentales destacaron la valiosa labor humanitaria cumplida por los ocupantes en el Chocó, calificándolos como héroes por su respaldo en medio de la compleja emergencia territorial. Personal especializado del sistema de búsqueda y rescate continúa desplegado en la zona para iniciar las maniobras de salvamento y verificación, de acuerdo con el informe periodístico.