El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, apareció entre los tres mandatarios mejor valorados de Latinoamérica en el más reciente ranking de CB Global Data, correspondiente a septiembre de 2026. El jefe de Estado alcanzó una imagen positiva del 53.6 %, cifra con la que se ubicó por encima de varios de los líderes de la región.

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El resultado llega en medio de un primer mes de Gobierno marcado por dos temas que han concentrado buena parte de la atención nacional: la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto y la ofensiva contra grupos criminales, que ha dejado capturas de integrantes y cabecillas de distintas estructuras ilegales.

De la Espriella se ubicó en el tercer lugar del listado, únicamente superado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que lideró la clasificación con un 69 % de imagen positiva, y por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, con 66.2 %.

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En el caso colombiano, la medición también registró un 41.6 % de imagen negativa, mientras que el porcentaje restante correspondió a personas que no saben o no contestaron. Sin embargo, su nivel de aprobación le permitió sacar ventaja sobre otros mandatarios de la región y meterse en un podio que completa con dos de las figuras políticas más reconocidas actualmente en Latinoamérica.

La posición de De la Espriella coincide con semanas especialmente movidas para su administración. Por un lado, el Gobierno ha tenido que atender las consecuencias dejadas por el terremoto, mientras busca apoyo y cooperación internacional para responder a la emergencia y afrontar sus efectos. El tema, incluso, hizo parte de conversaciones recientes entre Colombia y Estados Unidos.

Por otro lado, la seguridad se ha convertido en uno de los principales frentes de su naciente administración. El Gobierno ha destacado operativos y capturas contra integrantes de organizaciones criminales, dentro de una estrategia que De la Espriella ha presentado como una ofensiva más fuerte contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

Detrás del mandatario colombiano quedaron, entre otros, Keiko Fujimori, de Perú, con 52.4 %; Luis Abinader, de República Dominicana, con 50.8 %, y Laura Fernández, de Costa Rica, con 49.7 %.

Precisamente, Abinader fue el presidente que mayor crecimiento tuvo frente a la medición anterior, al subir 2.7 puntos porcentuales. En sentido contrario, Rodrigo Paz, de Bolivia, registró la mayor caída, con un descenso de 8.9 puntos porcentuales.

En la parte baja del ranking aparecen Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 28.2 % de imagen positiva; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 28.8 %, y José Raúl Mulino, de Panamá, con 32.1 %.

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Así las cosas, la medición de septiembre deja a De la Espriella con una de las cifras de aprobación más altas de la región, en un momento en el que su Gobierno ha tenido que enfrentar la emergencia por el terremoto y, al mismo tiempo, mostrar resultados en uno de los temas que más ha marcado su llegada al poder: la lucha contra las estructuras criminales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.