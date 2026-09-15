El presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Ricardo Valencia Ramírez, director del Dane, en lo que se convirtió en la primera salida de alto nivel del nuevo Gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión estuvo marcada por dos polémicas relacionadas con el manejo y divulgación de las cifras oficiales.

El primer episodio ocurrió el 31 de agosto, cuando Valencia presentó los resultados del mercado laboral de julio de 2026.

La tasa de desempleo fue de 8,1 %, una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, estas cifras habían sido cuestionadas por sectores de la opinión pública debido a dudas sobre su metodología y una posible manipulación durante el periodo electoral. El funcionario aseguró que no había encontrado anomalías en los cálculos.

Lee También

El segundo episodio ocurrió el 7 de septiembre, cuando una rueda de prensa para presentar la inflación de agosto fue cancelada minutos antes de comenzar.

Además, el Gobierno señaló que Valencia habría incumplido la directiva presidencial 001, que establece coordinación previa de las declaraciones de los directores con la Casa de Nariño.

Tras su salida, Juan Manuel Alvarado Nivia fue designado nuevo director del Dane y tendrá como prioridad revisar rigurosamente la información recibida y transparentar sus resultados.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.