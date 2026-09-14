Ricardo Valencia ya no está al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), luego de que el presidente Abelardo de la Espriella decidiera retirarlo del cargo pocas semanas después de su llegada.

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(Vea también: Revelan la verdadera razón por la que De la Espriella sacó al director del Dane)

Valencia había asumido la dirección de la entidad el pasado 19 de agosto y su salida se produjo este lunes 14 de septiembre, en medio de los cambios que adelanta el nuevo Gobierno.

Su paso por la dirección del Dane fue corto, pero su relación con la entidad no era nueva. El economista ya había hecho parte de su estructura directiva durante la administración de Juan Daniel Oviedo, actual senador de la República, cuando ocupó la Subdirección General.

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Valencia estuvo en ese cargo entre septiembre de 2018 y agosto de 2022, periodo en el que tuvo responsabilidades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la entidad estadística.

Su experiencia profesional también incluye trabajos en consultoría, gestión de datos, análisis socioeconómico, sostenibilidad y economía circular.

La trayectoria de Ricardo Valencia en el Dane y el sector público

Antes de llegar nuevamente a la dirección del Dane, Valencia ya había construido una trayectoria relacionada con el sector público y el manejo de información.

Su paso por la entidad se produjo inicialmente entre septiembre de 2018 y agosto de 2022, cuando ocupó el cargo de subdirector general durante la administración de Juan Daniel Oviedo.

Después de salir del Dane, Valencia se dedicó a actividades de consultoría y participación en diferentes proyectos relacionados con gestión de datos, análisis socioeconómico y economía circular.

Entre sus trabajos recientes estuvo su participación como coordinador programático de la campaña de Juan Daniel Oviedo a la Alcaldía de Bogotá, por el movimiento Con Toda por Bogotá, durante el proceso electoral más reciente.

También trabajó como consultor en gestión de datos para Asocapitales y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

Su experiencia profesional, por tanto, no se limita al campo estadístico. Valencia también ha desarrollado buena parte de su carrera alrededor del análisis de información y de proyectos relacionados con sostenibilidad.

Su regreso al Dane se produjo en un momento en el que la entidad enfrentaba retos relacionados con la actualización de sus procesos, la calidad y credibilidad de las operaciones estadísticas y la entrega de resultados pendientes del Censo Económico.

Ricardo Valencia también tiene trayectoria en reciclaje y economía circular

Uno de los aspectos menos conocidos de la trayectoria de Valencia está relacionado con el reciclaje, la gestión de residuos y la economía circular.

Entre 2014 y 2018 fue director estratégico de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, un programa que brindaba apoyo técnico y cooperación internacional a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa contó con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), FOMIN, Coca-Cola, PepsiCo y Fundación Avina.

Antes de ocupar ese cargo, entre 2011 y 2014, Valencia se desempeñó como director ejecutivo de Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre Colombia), organización relacionada con la promoción del reciclaje y la gestión de residuos.

Su recorrido en esta área también incluye trabajos de consultoría en economía circular para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en el marco de la iniciativa Visión 3030, y para la agencia de cooperación alemana GIZ.

También trabajó como consultor en estadísticas socioeconómicas para Desmarginalizar Consultores, experiencia que complementó su recorrido en análisis de información y gestión de datos.

En 2011, además, coordinó un proyecto para establecer un sistema de gestión integral de residuos en la Sierra Nevada de Santa Marta. La iniciativa involucró a organizaciones indígenas, asociaciones de recicladores, Tetra Pak y la Corporación Horizontes.

Así, antes de regresar a la dirección del Dane, Valencia había construido un perfil profesional que combinaba estadística, gestión de datos, análisis socioeconómico, sostenibilidad y economía circular.

Su paso por la dirección de la entidad, sin embargo, terminó apenas unas semanas después de haber asumido el cargo, luego de la decisión tomada por el Gobierno de De la Espriella.

Su salida se dio después de que Valencia, afirmara “que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del Dane correspondientes al mes de julio, cifras producidas durante el último mes del gobierno anterior”, señaló Presidencia.

Se explica que el saliente director del Dane no cumplió con la directiva presidencial y desconoció las instrucciones presidenciales, emitidas por De la Espriella, las cuales, insiste, deben ser de “obligatorio cumplimiento”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.