Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal en contra de José Manuel, Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández, quienes son hermanos de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como “Iván Mordisco”, actual jefe de las disidencias de las FARC. La acusación se fundamenta en su presunta implicación en un grave hecho ocurrido el pasado 17 de enero en El Peñón, Cundinamarca, donde, de acuerdo con el ente investigador, los señalados participaron en el homicidio de un hombre, así como en la retención ilegal y tortura de dos testigos presenciales.

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De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados indican que los tres hermanos, junto con otras personas, irrumpieron en un establecimiento comercial e intimidaron a la víctima principal utilizando una escopeta y armas blancas. En ese momento, según el informe del ente judicial, Juan Gabriel Vera Fernández habría sido el responsable de accionar un arma de fuego y ocasionar la muerte de la persona afectada. Simultáneamente, José Manuel y Andrés Vera Fernández, al parecer, dieron la orden de retener y someter a actos de tortura a dos ciudadanos presentes en el lugar.

La investigación señala que los hermanos habrían entregado a estos dos testigos un lazo y bolsas con el fin de que eliminaran las evidencias, obligándolos a retirar y ocultar el cuerpo sin vida de la víctima. Por estos actos, la Fiscalía les imputó varios delitos: homicidio, secuestro y tortura, señalados como conductas agravadas; homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estas acusaciones conllevan penas más severas debido a la gravedad y las circunstancias de los hechos, así como la posible vinculación a grupos armados organizados.

Las diligencias y cargos formulados por la Fiscalía serán presentados ante la justicia, donde José Manuel, Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández deberán responder por los hechos procesales que se les atribuyen. La información disponible fue reportada y confirmada por la Fiscalía General de la Nación, una de las principales fuentes judiciales del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía acusó a los hermanos de “Iván Mordisco” en el caso de El Peñón, Cundinamarca?

La Fiscalía acusó formalmente a los hermanos de “Iván Mordisco” porque, según la investigación, participaron en el homicidio de un hombre y en la retención ilegal y tortura de dos testigos, hechos que ocurrieron en El Peñón, Cundinamarca, el 17 de enero. Estas acciones habrían incluido intimidación con armas, homicidio y la obligación de ocultar el cuerpo de la víctima.

¿Cuáles son los delitos agravados que enfrentan los hermanos Vera Fernández según la Fiscalía?

Los hermanos Vera Fernández enfrentan cargos por homicidio, secuestro y tortura, todos calificados como delitos agravados, además de homicidio en grado de tentativa y delitos relacionados con el uso, porte y adquisición de armas de fuego, de acuerdo con la información reportada por la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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