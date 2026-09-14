Un fuerte llamado de atención recibió Laura Sarabia por parte de la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos por el caso del polígrafo practicado a Marelbys Meza. Las autoridades imputaron a la exdirectora del Dapre por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “De Laura Sarabia no”: la contundente revelación de Sandra Ortiz sobre el Gobierno Petro)

La fiscal que expuso los hechos cuestionó a la exfuncionaria por el uso que habría dado a equipos del Estado y por la posición de poder que, según la acusación, tenía frente a la entonces niñera.

Durante la diligencia, la fiscal le explicó a Sarabia que, en su condición de servidora pública, habría determinado que el coronel Carlos Alberto Feria, entonces jefe de Protección Presidencial, utilizara los equipos de poligrafía que estaban bajo su administración y custodia.

Lee También

La funcionaria judicial sostuvo que esos aparatos habían sido entregados al Dapre para cumplir funciones específicas, entre ellas estudios de seguridad de funcionarios y empleados que pretendieran ingresar a la Jefatura de Protección Presidencial, así como evaluaciones de desempeño y confiabilidad.

Según la Fiscalía, el problema estuvo en que los equipos habrían sido utilizados para un asunto particular relacionado con la pérdida de dinero de la vivienda de Sarabia.

(Lea también: Filtran prueba reina que hundiría a Laura Sarabia en imputación por caso Marelbys Meza)

Fiscal cuestionó a Sarabia por el caso de Marelbys Meza

La acusadora recordó que el 30 de enero de 2023, alrededor de las 2 de la tarde, Marelbys Meza fue llevada por personal de seguridad a unas oficinas del Dapre ubicadas en el edificio Galán, en el centro de Bogotá.

Allí le practicaron una prueba de polígrafo que duró entre tres y cuatro horas y quedó registrada en video. De acuerdo con la Fiscalía, el interrogatorio estuvo enfocado exclusivamente en determinar lo ocurrido con el dinero que había desaparecido de la vivienda de Sarabia.

Por eso, la fiscal calificó el procedimiento como una actividad particular que se apartaba de la finalidad para la cual estaban destinados los equipos públicos. Uno de los momentos más fuertes de la intervención llegó cuando la funcionaria judicial cuestionó directamente a Sarabia sobre si sabía que estaba dando una orden por fuera de sus competencias.

“¿Usted sabía que estaba emitiendo una orden fuera de su competencia?”, le preguntó la funcionaria durante la audiencia.

#ATENCIÓN | Así fue el fuerte regaño de la fiscal a la exjefe de Gabinete del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, Laura Sarabia (@laurisarabia), al imputarle tres delitos: abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. "Usted estaba obligada,… pic.twitter.com/oJROSRZ3ZN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 14, 2026

La acusadora también le planteó si conocía las normas que delimitaban sus funciones y sostuvo que sus atribuciones no incluían la posibilidad de activar equipos de inteligencia del Estado para ordenar una prueba de poligrafía de esas características.

Le recordó la posición de poder que tenía sobre Meza

La fiscal también puso el foco en la relación laboral entre Sarabia y Meza. Según la acusación, la entonces funcionaria sabía que la mujer era su subordinada y que existía un desequilibrio de poder entre ambas.

La Fiscalía sostuvo que Sarabia sabía que Meza tenía pocas posibilidades de negarse a la práctica del polígrafo y que, pese a ello, habría decidido continuar con el procedimiento.

“Sabía que ella no tenía posibilidades de negarse a la práctica del polígrafo”, manifestó la fiscal durante la diligencia.

Además, señaló que Sarabia conocía las finalidades específicas de los equipos y, aun así, habría determinado que fueran utilizados para atender un asunto de carácter privado.

La funcionaria judicial también hizo énfasis en la formación académica y experiencia de Sarabia en el sector público. Según explicó, esas condiciones le permitían comprender que no podía impartir órdenes por fuera de sus competencias ni disponer de bienes estatales para fines diferentes a los autorizados.

“Al momento de los hechos que se le imputan, usted tenía la madurez psíquica de una ciudadana corriente. No estaba afectada por inmadurez psicológica, trastorno mental o estados similares… Usted estaba obligada más que cualquier otra persona a obrar siempre conforme a derecho y hacer ejemplo de rectitud en todas sus actuaciones”, le dijo la fiscal.

La acusación concluyó que el comportamiento atribuido a Sarabia habría afectado la administración pública y la autonomía personal de Meza, al utilizar su posición para que la mujer se sometiera al procedimiento.

Los señalamientos hacen parte de la imputación que la Fiscalía presentó contra Sarabia por los hechos relacionados con el polígrafo, en un caso que también está vinculado con las investigaciones por las interceptaciones telefónicas a Meza y otra mujer.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.