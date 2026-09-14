Laura Sarabia enfrentó este lunes una audiencia de imputación en la que la Fiscalía lanzó fuertes cuestionamientos por su presunta participación en las irregularidades alrededor del polígrafo practicado a Marelbys Meza. La exjefa de Gabinete fue imputada por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.

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La fiscal tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía Cubillos, sostuvo que Sarabia habría determinado al entonces jefe de protección presidencial, coronel Carlos Alberto Feria, para que utilizara equipos de poligrafía con Meza.

“Doctora Sarabia usted como servidora pública determinó a través de mandato al coronel Carlos Alberto Feria”, señaló la fiscal, al cuestionar que los equipos hubieran sido utilizados para un asunto que, de acuerdo con la Fiscalía, estaba por fuera de sus fines legales.

Abadía explicó que los equipos estaban destinados a estudios de seguridad de funcionarios, integrantes de esquemas de protección y evaluaciones de desempeño y confiabilidad. Por eso, la Fiscalía considera que su utilización para investigar la pérdida del dinero del maletín de Sarabia correspondió a un uso ajeno a esas funciones.

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La prueba ocurrió el 30 de enero de 2023, cuando Marelbys Meza fue trasladada por personal de seguridad a unas oficinas del DAPRE en el edificio Galán, en el centro de Bogotá. El examen habría durado entre tres y cuatro horas y quedó registrado en un DVD.

“Durante la práctica del examen poligráfico, el interrogatorio se enfocó de manera exclusiva en indagar sobre el hurto del dinero”, afirmó la fiscal, al explicar que se trató de una prueba relacionada específicamente con la pérdida del dinero.

El cuestionamiento de la Fiscalía también apuntó al poder que Sarabia tenía por su posición dentro del gobierno. La fiscal afirmó que la cercanía con la Presidencia le otorgaba una posición de autoridad que habría influido en la decisión de someter a Meza al procedimiento.

“Doctora Sarabia, usted sabía que estaba emitiendo una orden fuera de su competencia”, manifestó Abadía. La fiscal agregó que Sarabia conocía las normas que establecían sus funciones y que estas no contemplaban la potestad de activar equipos de inteligencia del Estado para ordenar una prueba de ese tipo.

Además, la Fiscalía sostuvo que Sarabia sabía que Meza era su subordinada laboral y que existía un desequilibrio de poder entre ambas. La fiscal señaló que la exfuncionaria habría sabido que la entonces trabajadora no tenía posibilidades reales de negarse al polígrafo.

Respuesta de abogado de Laura Sarabia

El abogado Mario Iguarán, defensor de Sarabia, manifestó su sorpresa por la imputación, especialmente por el delito de peculado por uso, uno de los tres cargos presentados contra Sarabia junto con abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

La reacción del abogado se produjo después de que la fiscal Gloria Marcela Abadía Cubillos expusiera los argumentos de la Fiscalía durante la audiencia. Según Caracol Radio, la funcionaria sostuvo que Sarabia habría utilizado su posición y determinado al coronel Carlos Alberto Feria para que Marelbys Meza fuera sometida a una prueba de polígrafo.

Sin embargo, la defensa de Sarabia no quedó conforme con la imputación y Mario Iguarán lanzó una advertencia frente a la forma en que la Fiscalía estructuró los cargos. El abogado dijo que espera que el ente acusador no esté “inflando las imputaciones”, en referencia a los delitos atribuidos a su defendida.

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