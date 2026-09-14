Momentos de tensión se vivieron durante la tarde de este lunes 14 de septiembre en Chocó, luego de que tres movimientos sísmicos fueran registrados en un lapso de apenas seis minutos.

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El reporte fue conocido inicialmente a través de Caracol Radio, cuyo periodista, Jair Mosquera informó desde Istmina que los movimientos causaron una reacción inmediata entre las personas que se encontraban dentro de diferentes edificaciones.

De acuerdo con el reporte, cuando los ciudadanos sintieron los movimientos comenzaron a salir de los edificios como medida preventiva. En medio de la emergencia, los organismos de seguridad realizaron un barrido para verificar si se habían producido afectaciones en las estructuras.

Hasta el momento del reporte no se habían encontrado dificultades en alguna edificación de Istmina.

Las autoridades hicieron un llamado especial a la población para evacuar los edificios de cuatro y cinco niveles en diferentes sectores del Chocó, particularmente en Istmina, mientras avanzaban las verificaciones.

La recomendación se produjo en medio de una jornada en la que también se habían registrado otros movimientos menores. Según el reporte entregado desde la zona, durante las últimas 24 horas se habían presentado seis movimientos de menor intensidad.

La seguidilla de sismos volvió a despertar preocupación entre los habitantes de una región que permanece especialmente atenta a cualquier actividad sísmica después del terremoto que afectó a diferentes zonas del país el pasado 10 de agosto.

En Cali también evacuaron edificios al sentir temblores

La situación no se limitó al departamento del Chocó. Los movimientos también fueron sentidos con fuerza en Cali, donde varias personas abandonaron edificios durante la tarde.

Según el reporte de Caracol Radio, los tres movimientos se sintieron entre aproximadamente las 3:00 y las 3:08 de la tarde y provocaron momentos de pánico entre habitantes de la capital del Valle del Cauca.

Una de las edificaciones evacuadas fue precisamente el edificio de cinco pisos donde funciona Caracol Radio. Las personas que se encontraban en el lugar salieron como medida preventiva después de sentir los movimientos.

La evacuación también se presentó en edificios oficiales. Entre los lugares mencionados en el reporte se encuentran la sede de la Alcaldía y la Gobernación del Valle.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.