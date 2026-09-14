Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Chocó experimentó una jornada de particular inquietud este 14 de septiembre de 2026, tras registrarse dos movimientos sísmicos con apenas dos minutos de diferencia. El primer evento ocurrió a las 3:02 p. m. y alcanzó una magnitud de 5.20 en la escala utilizada para medir la intensidad de los temblores. Según los datos reportados, este primer sismo tuvo lugar en el departamento de Chocó, Colombia, hecho que suscitó alarma en habitantes y autoridades, sobre todo por la magnitud, considerada significativa y capaz de ser percibida en diversas zonas.

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No transcurrió mucho tiempo antes de que la actividad sísmica se repitiera. Apenas dos minutos después, exactamente a las 3:04 p. m., se presentó un segundo temblor, en este caso con una magnitud de 4.01, registrado específicamente en Istmina, Chocó. Aunque este movimiento fue de menor intensidad en comparación con el primero, la inesperada cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención de residentes y expertos que siguen la actividad sísmica en la región.

La rapidez en la sucesión de los dos temblores pone de relieve la importancia de mantener a la población informada y preparada ante emergencias de este tipo. Por el momento, los reportes disponibles no precisan detalles sobre la profundidad de los epicentros ni sobre posibles afectaciones materiales o humanas. Las autoridades locales y nacionales, como es habitual en estos casos, señalaron que la información sobre los movimientos sísmicos podría ser actualizada tras una revisión técnica más exhaustiva.

El seguimiento oficial busca esclarecer aspectos clave como la ubicación exacta de los epicentros, la profundidad a la que ocurrieron los movimientos y el impacto que pudieron tener en las comunidades cercanas. Mientras tanto, las instituciones responsables invitan a la ciudadanía a estar atenta a los reportes reales y oficiales sobre el fenómeno para evitar la desinformación y actuar con prudencia ante nuevas eventualidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron la hora y magnitud exactas de los sismos en Chocó el 14 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la información reportada, el primer sismo ocurrió a las 3:02 p. m. con una magnitud de 5.20, mientras que el segundo se registró a las 3:04 p. m., con una magnitud de 4.01. Ambos movimientos sucedieron en el departamento de Chocó, siendo el segundo específicamente en Istmina.

¿Por qué genera alerta la ocurrencia de dos sismos en Chocó con solo dos minutos de diferencia?

El que dos movimientos telúricos ocurran en intervalos tan cortos puede indicar una actividad sísmica inusual en la zona, lo que genera preocupación entre la población y las autoridades. Esto lleva a una mayor vigilancia y preparación ante posibles réplicas o afectaciones, aunque se requiere información técnica más detallada para precisar la causa y el alcance de ambos eventos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.