Por: El Espectador

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La ministra de las Culturas, Paola Holguín, realizó un exhaustivo recorrido durante el fin de semana por los departamentos de Caldas y Quindío, regiones seriamente afectadas por el reciente terremoto que impactó bienes patrimoniales de gran valor histórico y cultural. De acuerdo con declaraciones recogidas por TeleCafé, la ministra enfatizó que aún no existe un presupuesto definido para atender la emergencia. Explicó que el Gobierno Nacional está a la espera de consolidar un diagnóstico integral sobre la magnitud de los daños. En este sentido, solicitó a las autoridades locales remitir la información pendiente para establecer la línea base de intervención, destacando la necesidad de un trabajo coordinado y eficaz entre los diferentes niveles de gobierno.

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Uno de los lugares más simbólicos visitados fue la Catedral Basílica de Manizales, cuyo colapso parcial marcó la gravedad del sismo en la zona. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1984, la catedral será sometida a un proceso técnico que incluye el apuntalamiento y el desmonte de la torre dañada, paso previo a su restauración definitiva. Holguín resaltó la importancia de esta obra para la identidad local y nacional, y aseguró que los procedimientos se llevarán a cabo conforme a los protocolos especializados en patrimonio.

En Caldas, la ministra recorrió también Aguadas, donde analizó alternativas para reparar el Paisaje Cultural Cafetero, así como los bienes patrimoniales perjudicados, principalmente la arquitectura civil en el centro histórico y la iglesia de la Inmaculada Concepción. En Pácora, visitó el templo San José y, en Salamina, constató los daños en la Casa del Degüello y la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Estos recorridos permitieron identificar agrietamientos y afectaciones severas, sobre todo en fachadas y torres laterales de las construcciones históricas.

Holguín extendió su visita al departamento de Quindío, incluyendo municipios como Filandia, Quimbaya, Montenegro y Armenia, donde dialogó con autoridades y representantes comunitarios sobre el impacto del terremoto. Subrayó que el proceso de reconstrucción será extenso y demandará recursos considerables, pero enfatizó la importancia de la unión y la creatividad para superar los desafíos.

En el contexto de la emergencia, el Ministerio de las Culturas expidió la Resolución 0536 de agosto de 2026, que permite intervenciones de emergencia en BIC afectados; sin embargo, surgieron inquietudes sobre su alcance, ya que solo autoriza acciones de auxilio inmediato y no contempla restauraciones profundas. Además, Claudia Morales, directora de la Feria del Libro de Pereira, instó al Ministerio a incluir a la cadena del libro —compuesta por escritores, editoriales, librerías e ilustradores— en el diagnóstico de afectaciones. Morales advirtió que las pérdidas en el sector cultural local no solo son físicas, sino también emocionales y económicas, afectando a diversos actores del ámbito artístico y literario.

¿Qué bienes patrimoniales sufrieron mayores daños tras el terremoto en Caldas y Quindío?

Varios monumentos y construcciones históricas en Caldas y Quindío resultaron gravemente afectados, entre ellos la Catedral Basílica de Manizales, cuyo colapso parcial fue uno de los hechos más significativos. También se reportaron daños en el centro histórico de Aguadas, la iglesia de la Inmaculada Concepción, el templo San José de Pácora, la Casa del Degüello y la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de Salamina, así como diversas infraestructuras patrimoniales en municipios de Quindío.

¿Por qué la Resolución 0536 de 2026 no cubre restauraciones profundas en bienes patrimoniales afectados por el terremoto?

De acuerdo con lo informado, la Resolución 0536 del Ministerio de las Culturas autoriza intervenciones de emergencia en Bienes de Interés Cultural (BIC) dañados por el terremoto, permitiendo sobre todo acciones inmediatas de auxilio. Sin embargo, su alcance no comprende la restauración profunda de estos bienes, lo cual ha generado dudas e inquietudes sobre la protección integral y recuperación a largo plazo de los patrimonios culturales afectados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.