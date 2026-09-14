El Ministerio del Trabajo adelanta este lunes 14 de septiembre una inspección presencial en una tienda de Zara ubicada en el Centro Comercial Unicentro, en Bogotá, establecimiento operado por Texmoda S.A.S.

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La diligencia busca verificar directamente las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral y establecer si el empleador cumple con las obligaciones establecidas en la legislación colombiana.

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La actuación está siendo realizada por la Dirección Territorial Bogotá, a través del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral. De acuerdo con la información entregada por la cartera laboral, la visita se efectuó sin previo aviso al establecimiento, en el marco de las facultades de inspección, vigilancia y control de la entidad.

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¿Qué están revisando en Zara?

Durante la visita, los inspectores pueden verificar diferentes aspectos relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores y las responsabilidades que tiene el empleador.

Entre los puntos que hacen parte de la revisión están:

Cumplimiento de las normas laborales.

Obligaciones relacionadas con seguridad social .

. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo .

. Circunstancias en las que los empleados desarrollan sus labores.

Cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la relación laboral.

La inspección presencial permite que los funcionarios conozcan directamente las condiciones del establecimiento y contrasten lo observado con la documentación y las obligaciones que correspondan.

El Ministerio del Trabajo hizo énfasis en que la realización de una visita de inspección no significa, por sí sola, que el establecimiento haya cometido una infracción.

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En esta etapa, los funcionarios se encuentran recopilando información y verificando las condiciones existentes. Serán los resultados de la diligencia los que permitan determinar si existe algún incumplimiento y si es necesario adoptar medidas posteriormente. La actuación debe desarrollarse bajo criterios de objetividad y respetando el debido proceso y los derechos de las partes involucradas.

¿Qué pasa después de la visita?

Una vez finalice la inspección, los funcionarios deberán elaborar el acta y el informe correspondiente, documentos en los que quedarán consignados los resultados de la diligencia. A partir de esos hallazgos, el Ministerio determinará si es necesario adelantar alguna actuación adicional.

Dependiendo de las circunstancias encontradas, la entidad podría establecer un plan de mejoramiento o adoptar medidas preventivas cuando corresponda. Por ahora, no existe una conclusión definitiva sobre posibles incumplimientos en la tienda de Zara de Unicentro, pues la diligencia se encuentra en la fase de verificación.

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La visita al establecimiento operado por Texmoda S.A.S. hace parte de las labores de inspección, vigilancia y control que desarrolla la Dirección Territorial Bogotá para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral.

El Ministerio del Trabajo señaló que continuará realizando este tipo de intervenciones en diferentes establecimientos y lugares del país, dentro de las competencias que le otorga la ley.

En el caso de Zara en Unicentro, serán los documentos elaborados tras la inspección los que permitirán conocer qué encontraron los funcionarios y si, a partir de esos resultados, se requiere alguna actuación adicional.

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