Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un movimiento sísmico de magnitud 4,0 fue registrado en la tarde del domingo 13 de septiembre en Colombia. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro de este evento estuvo ubicado en Los Santos, Santander. El sismo se produjo a las 12:55 p. m. y tuvo una profundidad de 155 kilómetros. Hasta el momento, no se han conocido reportes sobre afectaciones o daños a causa de este fenómeno, según lo informado en el comunicado más reciente del SGC.

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Este evento no fue el único que sacudió el país durante la jornada. La actividad sísmica ya había iniciado en horas de la madrugada, cuando a las 2:10 a. m. se registró un temblor en las inmediaciones de Sipí, Chocó. Este primer sismo tuvo una magnitud de 3,8 y una profundidad de 39 kilómetros, también según los reportes del SGC. La mañana continuó con un nuevo movimiento, esta vez cerca de Istmina, Chocó, a las 7:59 a. m., con una magnitud de 3,0 y una profundidad de 46 kilómetros.

A media mañana, las autoridades registraron un tercer sismo a las 11:26 a. m. en el mar Caribe, con una magnitud de 2,9. Este evento fue catalogado como de profundidad superficial, es decir, ocurrió a poca distancia bajo la superficie terrestre. Finalmente, el sismo de Los Santos al mediodía cerró una serie de cuatro movimientos sísmicos reportados solo este domingo en distintos puntos del país, de acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano.

Ante este panorama, el SGC ha recordado a los ciudadanos la importancia de reportar la percepción de estos eventos a través de su plataforma Sismo Sentido. Allí, las personas pueden compartir detalles sobre la intensidad con la que sintieron el temblor, contribuyendo así al monitoreo científico y al fortalecimiento de la cultura de reporte ciudadano en situaciones de riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos sismos se registraron en Colombia el domingo 13 de septiembre según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Geológico Colombiano, el domingo 13 de septiembre se registraron en Colombia cuatro movimientos sísmicos. Estos ocurrieron en diferentes regiones: Sipí y Istmina en Chocó, el mar Caribe y Los Santos, Santander, durante distintas horas del día.

¿Qué es el Servicio Geológico Colombiano y para qué sirve la plataforma Sismo Sentido?

El Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de monitorear los eventos sísmicos del país y divulgar información científica sobre fenómenos geológicos. Su plataforma Sismo Sentido permite a los ciudadanos reportar la percepción de un sismo, ayudando así en la recolección de datos que complementan la labor técnica y refuerzan la prevención en situaciones de riesgo sísmico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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