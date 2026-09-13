Si está buscando dónde estudiar el próximo año, hay una convocatoria que ya está en marcha y tiene fechas que conviene anotar. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas abrió su proceso de inscripciones para el periodo académico 2027-1, con alternativas para quienes quieren comenzar una carrera o continuar su formación profesional.

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La institución cuenta con 47 programas de pregrado distribuidos en siete facultades. Para quienes quieran acceder a estas opciones, el proceso de inscripción estará disponible entre el 16 de septiembre y el 3 de noviembre de 2026, por lo que los aspirantes tienen varias semanas para consultar requisitos y condiciones de admisión.

En el caso de los profesionales que buscan continuar estudiando, la convocatoria también incluye más de 40 programas de posgrado. En este caso, las inscripciones comenzaron el 1 de septiembre de 2026 y estarán disponibles hasta el 8 de enero de 2027, aunque algunas fechas pueden cambiar según el programa escogido.

Universidad Distrital 2027: fechas de inscripción y descuentos disponibles

Otro punto que destacó son los descuentos contemplados para determinados estudiantes y aspirantes. Entre los beneficios aparece una reducción del 10 % por certificado electoral, mientras que los egresados de pregrado de la Universidad Distrital pueden acceder a un descuento del 30 %.

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Los monitores académicos o administrativos y los representantes estudiantiles del Consejo Académico o Superior también cuentan con un descuento del 50 %, siempre que acrediten las condiciones exigidas.

Además, existen beneficios de hasta el 100 % para algunos egresados con los mejores resultados en las pruebas Saber Pro y para determinados beneficiarios UD. Estos apoyos están sujetos a requisitos y documentos de respaldo.

Por eso, recomiendan revisar las condiciones específicas de cada programa y beneficio antes de avanzar con la inscripción. La oferta académica, los requisitos, costos, fechas y documentos pueden consultarse en los canales oficiales de la Universidad Distrital.

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