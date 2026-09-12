La muerte de María José Pérez Palacín, una joven de apenas 18 años, mantiene en incertidumbre a sus familiares y a las autoridades de Santa Marta. La joven, oriunda de Malambo, Atlántico, falleció durante la mañana del miércoles 9 de septiembre luego de caer desde varios pisos del edificio Porto Bellagio, ubicado en el sector de Puerto Gaira, al sur de la capital del Magdalena.

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El caso es materia de investigación debido a las circunstancias en las que ocurrió la caída y a algunos elementos encontrados durante la inspección del lugar.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas sobre el caso, María José se encontraba en uno de los apartamentos del edificio en compañía de otras personas.

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Alrededor de las 7:00 de la mañana, por razones que todavía no han sido determinadas, la joven habría salido por una ventana ubicada en uno de los baños del inmueble y cayó varios metros.

El impacto terminó sobre el techo de una camioneta de alta gama de color gris que estaba estacionada en las inmediaciones del edificio. El fuerte golpe alertó a los residentes de la torre, quienes dieron aviso a las autoridades y trataron de auxiliar a la joven. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la caída, María José murió en el lugar.

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la inspección técnica del cuerpo fue que la joven se encontraba sin prendas de vestir al momento de ser encontrada.

Este elemento hace parte de las circunstancias que ahora son analizadas por los investigadores de la Sijín, quienes adelantan labores para reconstruir lo ocurrido antes de la caída.

Las autoridades están revisando las condiciones en las que se encontraba el apartamento, los elementos hallados en su interior y la ubicación desde la cual se habría producido la caída. También se recopilan los testimonios de las personas que estaban con María José durante las horas previas al hecho.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente qué provocó la caída. Una de las principales preguntas que buscan responder los investigadores es si María José cayó de manera voluntaria o si existió alguna circunstancia externa que pudo haber ocasionado que terminara fuera del apartamento.

Por esta razón, las autoridades deberán analizar las evidencias encontradas en el inmueble y contrastarlas con los testimonios de quienes estuvieron presentes.

El caso permanece abierto y será Medicina Legal y las autoridades judiciales las encargadas de aportar elementos que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte.

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Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados de la joven solicitaron que el caso sea abordado con rigurosidad y celeridad, con el propósito de conocer qué ocurrió realmente.

La familia también hizo un llamado a la comunidad para recibir apoyo que les permita darle a María José una despedida en su municipio natal, Malambo, donde esperan poder sepultarla.

Por ahora, la investigación busca responder las preguntas que rodean los últimos momentos de la joven y determinar si detrás de su caída existió alguna situación adicional que deba ser esclarecida.

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