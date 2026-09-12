Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Laboral, estableció recientemente que los pantallazos de conversaciones de WhatsApp impresos en papel pueden ser reconocidos como pruebas documentales en procesos laborales. Este esclarecimiento fue realizado al analizar el caso de una trabajadora que intentaba comprobar, mediante uno de estos mensajes, que su empleador le había dado permiso para hacer un desplazamiento durante el cual sufrió un accidente de tránsito. De acuerdo con la sentencia, cuya ponencia fue del magistrado Luis Benedicto Herrera Díaz, dichos pantallazos tienen la categoría de documentos según el artículo 243 del Código General del Proceso.

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El contexto de esta decisión se fundamenta en que los pantallazos en cuestión fueron presentados en formato físico, es decir, impresos en papel, por lo que no se regulan bajo las normas sobre transmisión electrónica de datos de la Ley 527 de 1999. Según la Sala, aunque las imágenes carecían de firma, ninguna de las partes del proceso desconoció su contenido ni su autenticidad. Por esta razón, se concluyó que podían tenerse como prueba válida en la etapa de casación. Además, en los procesos laborales, los documentos y sus reproducciones simples ofrecidos por alguna de las partes se presumen auténticos, sin requerir una autenticación adicional, salvo situaciones excepcionales.

No obstante, la Corte Suprema hizo una aclaración crucial: aceptar un pantallazo como documento no significa necesariamente que su contenido demuestre el hecho que una parte busca acreditar. La importancia reside en distinguir entre la admisión del documento, su autenticidad y la posibilidad de valorarlo, y el análisis de si en verdad prueba la situación discutida.

El caso concreto involucró a Kelly Alejandra Medina Betancur, quien alegaba que su accidente ocurrió mientras llevaba a cabo tareas propias de su empleo como mensajera para Crediagil Ya S.A.S. Aunque presentó un pantallazo de un mensaje enviado al representante de la empresa, en la imagen solo aparecía la solicitud para ser llevada a hacer ciertas diligencias, pero no la respuesta del empleador. La Corte determinó que la conversación no evidenciaba un permiso empresarial y no podía considerarse una confesión ni servir para probar la orden o autorización de la compañía. Otros elementos del expediente tampoco comprobaron que el accidente tuviera conexión directa con la actividad laboral ni que el traslado hubiese sido ordenado por la empresa.

Así, la Corte Suprema ratificó la decisión del Tribunal Superior de Medellín y negó la solicitud de indemnización por culpa patronal. Sin embargo, esta decisión sienta un precedente relevante: aunque un pantallazo impreso de WhatsApp puede ser admitido como prueba documental, su poder probatorio depende de lo que realmente pruebe el contenido de la conversación.

¿Cuándo se pueden usar pantallazos de WhatsApp como pruebas en procesos laborales?

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, los pantallazos de WhatsApp impresos pueden ser admitidos como pruebas documentales en procesos laborales cuando se presentan en formato físico. Estas imágenes se presumen auténticas si ninguna de las partes las desconoce, aunque su capacidad probatoria depende del contenido específico que muestran.

¿Qué limita el valor probatorio de los pantallazos de WhatsApp en un proceso judicial?

El valor probatorio de los pantallazos de WhatsApp está limitado por el hecho de que no siempre evidencian el hecho que se quiere probar. Según la Corte Suprema, aceptar el documento no significa que su contenido sea suficiente para fundamentar una pretensión; es esencial analizar si la conversación realmente contiene la información necesaria para respaldar lo alegado por quien lo presenta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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