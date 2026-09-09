Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha marcado un ritmo acelerado en materia judicial desde el inicio de su mandato, al anunciar la firma de 70 extradiciones en apenas 32 días en el cargo. A través de su cuenta en X, el mandatario compartió un video en el que aparece firmando los respectivos documentos, destacando que esta actividad es una de sus “secciones favoritas de la gestión del gobierno”.

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Entre las personas extraditadas se encuentran varios de los líderes más notorios de estructuras armadas ilegales en el país. Nombres como Willington Henao Gutiérrez, alias "Mocho Olmedo"; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias "Muñeca"; Geovanni Andrés Rojas, alias "Araña"; Gabriel Yepes Mejía, conocido como "H.H.", y Freddy Castillo Carrillo, alias "Pinocho", figuran dentro de este listado. De acuerdo con la información publicada, algunos de estos individuos habían participado previamente en mesas de negociación que impulsó el expresidente Gustavo Petro dentro de la política de “paz total”.

Adicionalmente, el más reciente paquete de extradiciones incluye a Javier Fernández Morales, alias "Choki"; Fernando Vergara Palacios, alias "Pechibola"; Gustavo Durán Bautista, alias "Durán"; José Leonel Ramírez Herrera y Julián David Mosquera Dussán, alias "Mosca".

El propio mandatario enfatizó en redes sociales que "Colombia no será refugio de criminales ni territorio de impunidad", subrayando su intención de llevar los mecanismos de cooperación internacional al máximo nivel. Entre estos mecanismos se destacan acciones contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, todo “sin contemplaciones y con absoluto apego a la ley”, según palabras del presidente.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, también se pronunció sobre la importancia y continuidad de estas medidas. Señaló que la firma de extradiciones es una labor constante y que se lleva a cabo en colaboración directa con la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo el marco legal y constitucional. Según Cancino, esta tarea se hace en conjunto con todos los estados requirientes, lo que pone de manifiesto la dimensión internacional del esfuerzo judicial desplegado.

La cantidad y el perfil de los extraditados reflejan una aplicación decidida de la ley en contra de quienes representan una amenaza para la seguridad nacional, mientras se fortalece el compromiso con la cooperación judicial internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales cabecillas criminales extraditados por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Entre los nombres más destacados en la lista de extraditados se encuentran Willington Henao Gutiérrez, alias "Mocho Olmedo"; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias "Muñeca"; Geovanni Andrés Rojas, alias "Araña"; Gabriel Yepes Mejía, alias "H.H."; Freddy Castillo Carrillo, alias "Pinocho", y otros vinculados a estructuras armadas ilegales. Algunos de ellos participaron en procesos de negociación de paz en administraciones anteriores.

¿Cómo funciona el proceso de extradición en Colombia y cuál es el rol de la Corte Suprema de Justicia?

El proceso de extradición en Colombia implica una colaboración entre el gobierno nacional, encabezado por el presidente, y la Corte Suprema de Justicia, que revisa la legalidad de las solicitudes presentadas por otros países. Según declaraciones del ministro de Justicia, Iván Cancino, este proceso se realiza en cumplimiento del marco constitucional y con la participación de estados requirientes, garantizando transparencia y legalidad en cada caso.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.