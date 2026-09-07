Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación decidió reactivar recientemente las órdenes de captura contra varios miembros del grupo armado Comuneros del Sur. De acuerdo con la resolución expedida el 7 de septiembre, las personas afectadas por esta medida son Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, conocido como “Chuki”; Gabriel Yepes Mejía, alias “H.H.”; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias “Taliana”; Santo Eligio García Natascuas, alias “Santos”; y Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias “Lalo”. También se incluyeron en esta decisión a Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz, quienes participaban en la mesa de diálogo que el Gobierno del expresidente Gustavo Petro mantenía con esta estructura armada, dentro de la política denominada paz total.

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La resolución especifica que en el caso del resto de integrantes de los Comuneros del Sur, las órdenes de captura ya se encontraban activas, por lo que no fue necesario reactivarlas. Esta determinación surge tras la Resolución Presidencial 365 emitida el 3 de septiembre, mediante la cual el Gobierno liderado por Abelardo de la Espriella puso fin a las negociaciones y revocó oficialmente la designación de los representantes del grupo en la mesa de diálogo.

Dentro de los integrantes más visibles de los Comuneros del Sur se encuentra Gabriel Yepes Mejía, alias “H.H.”. Según documentación judicial, nació en San Pablo (Bolívar) y, en 1991, ingresó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el frente Luis José Solano Sepúlveda. Posteriormente, tras conflictos internos en esa organización, asumió el mando de los Comuneros del Sur, agrupación que opera principalmente en el departamento de Nariño. De acuerdo con registros y sentencias en su contra, esta estructura reúne cerca de 100 personas armadas y cuenta con casi 50 redes de apoyo.

El expediente señala que el 14 de abril de 2025 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de Yepes Mejía. La justicia de Estados Unidos lo requiere por cargos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, tras probarse que, desde 2019, el frente Comuneros del Sur mantiene vínculos con carteles mexicanos para la producción y comercio de narcóticos que llegan a territorio estadounidense. Pese a la decisión de la Corte Suprema, el 23 de mayo de 2025, el presidente Gustavo Petro rechazó la extradición de Yepes Mejía. Actualmente, alias “H.H.” enfrenta cinco procesos judiciales en Colombia: dos por homicidio, uno por desaparición forzada, uno por fabricación, tráfico y porte de armas y otro por terrorismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se reactivaron las órdenes de captura contra los Comuneros del Sur?

La reactivación de las órdenes de captura se realizó luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella, mediante la Resolución Presidencial 365, decidiera finalizar la mesa de diálogo con el grupo armado Comuneros del Sur y revocar la designación de sus representantes. Con esta medida, la Fiscalía General de la Nación respondió restableciendo la persecución judicial sobre los implicados que previamente participaban del proceso de negociación.

¿Quién es Gabriel Yepes Mejía, alias “H.H.”, líder de Comuneros del Sur?

Gabriel Yepes Mejía, alias “H.H.”, es señalado en procesos judiciales como un hombre nacido en San Pablo (Bolívar), fundador y comandante de los Comuneros del Sur, una estructura armada activa en Nariño. Comenzó su militancia en el ELN en 1991 y, después de una crisis interna, formó y dirigió esta nueva organización, involucrándose en delitos como homicidio, desaparición forzada, tráfico de armas, terrorismo y narcotráfico, según expedientes y sentencias de tribunales en Colombia.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.