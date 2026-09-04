Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, dejó en claro que la elección de los nuevos magistrados para la Sala Especial de Instrucción no depende ni de la edad ni del género, sino que se enfoca estrictamente en el conocimiento y el discernimiento de los aspirantes. Así lo afirmó en entrevista ofrecida a Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, en momentos en que el alto tribunal atraviesa la fase final de un importante proceso en Bogotá. Es relevante señalar que la actual lista de candidatas para dicho cargo está compuesta únicamente por mujeres, lo que ha suscitado diversas interpretaciones respecto a los criterios empleados en la selección.

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En su intervención, Lenis Gómez respondió a versiones que circulan en el ámbito judicial, según las cuales la Corte prioriza la experiencia de quienes cuentan con muchos años de carrera, temiendo que los más jóvenes puedan dedicarse posteriormente a ejercer como abogados fuera de la rama judicial. Ante esto, el presidente de la Corte recalcó que lo esencial son los méritos y las capacidades, por encima de factores como la edad o la cantidad de años de ejercicio profesional. Señaló que lo determinante es que resulten seleccionadas “las personas más expeditas”, con profundo conocimiento en el área y una experiencia suficiente para brindar garantías a la ciudadanía. Subrayó que la trayectoria es valiosa solo si demuestra virtudes como imparcialidad, serenidad y visión de Estado, cualidades que para él definen a un buen juez.

Lenis Gómez insistió en que una hoja de vida extensa no necesariamente asegura esas cualidades, y que existen abogados jóvenes que, pese a tener trayectorias aceleradas, cumplen cabalmente con los requisitos del alto tribunal. De esta manera, afirmó que el mérito no se mide en años de vida, sino en logros personales y profesionales. Respecto a la presencia femenina, el presidente respaldó que sí existe un compromiso expreso de la Corte con la participación de las mujeres, evidenciado en la reciente elección de dos magistradas para la Sala Especial de Primera Instancia, la cual estará integrada únicamente por mujeres. Para la Sala Especial de Instrucción —responsable de investigar a los aforados constitucionales— únicamente mujeres figuran en la lista de candidatas, lo que a juicio de Lenis Gómez demuestra el compromiso institucional, aunque recalcó que la selección no debe basarse solo en el género, sino en la capacidad y méritos de cada aspirante.

Finalmente, el presidente explicó que la decisión corresponde al voto secreto y autónomo de cada uno de los 23 magistrados, y destacó que las seleccionadas poseen hojas de vida sobresalientes, elegidas no por cumplir una cuota, sino por responder a los requisitos y capacidades exigidos.

¿Cuáles son los criterios clave para elegir magistrados en la Corte Suprema de Justicia?

De acuerdo con el presidente Iván Mauricio Lenis Gómez, la selección de magistrados se basa en el conocimiento profundo en el campo, la experiencia demostrada, y especialmente en tres atributos fundamentales: imparcialidad, serenidad y visión de Estado. El mérito y las capacidades prevalecen sobre consideraciones de cantidad de años o factores como la edad o el género.

¿Por qué la lista de candidatas para la Sala Especial de Instrucción está compuesta solo por mujeres?

Según explicó el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis Gómez, la lista de candidatas está integrada solo por mujeres como resultado de un compromiso institucional con la participación femenina, aunque enfatizó que la elección prioriza la capacidad y el mérito de cada aspirante y no se sustenta únicamente en cumplir una cuota de género.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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