Por: Portal Bogotá

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El panorama cultural de Bogotá se fortalece con la reciente publicación de nuevas y relanzadas convocatorias abiertas por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), presentadas dentro del Programa Distrital de Estímulos y el Programa de Invitaciones Culturales, según información publicada en la página web oficial del Idartes y entidades afines. Estas iniciativas buscan impulsar, visibilizar y garantizar la sostenibilidad de artistas y equipos creativos de la ciudad y el país, ofreciendo estímulos económicos para diferentes disciplinas artísticas.

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Entre las novedades más destacadas se encuentra la primera edición del Festival Carranguero de Bogotá 2026, que seleccionará seis agrupaciones distritales y tres nacionales enfocadas en ritmos campesinos. Las agrupaciones ganadoras participarán en presentaciones los días 7 y 8 de noviembre de 2026 en escenarios icónicos como La Media Torta y el Escenario Móvil María Mercedes Carranza, recibiendo estímulos de 5.500.000 pesos para la categoría local y 8.500.000 para la nacional. Esta convocatoria está abierta hasta el 11 de septiembre de 2026, con detalles en el sitio de Invitaciones Culturales.

El Programa Distrital de Estímulos, de acuerdo con Idartes, relanzó la Beca LEP - Producción y circulación - Red de escenarios 2026: Todas las culturas cuentan. Esta beca otorga 12 estímulos para proyectos en música y artes escénicas en espacios como el Teatro La Media Torta, el Planetario de Bogotá y el Centro Cultural Pilona 10. Los recursos alcanzan los 100 millones de pesos y serán ejecutados entre enero y abril de 2027, con inscripciones abiertas del 8 de septiembre al 5 de octubre.

También se destaca la reapertura de la Beca LEP de circulación – Circuitos de Música en Vivo 2026, destinada a proyectos colaborativos entre por lo menos tres escenarios culturales de la misma localidad, incentivando la economía nocturna. Se otorgará un estímulo único de 40 millones de pesos, con el mismo periodo de postulación.

En danza, la convocatoria Archivo Vivo 2026 promueve la participación de bailarines mayores de 60 años con una larga trayectoria, organizando funciones en el Día Internacional de la Danza. El área de artes plásticas y visuales, mediante la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba, entrega estímulos de 20.260.000 pesos a intervenciones urbanas que incluyan cocreación con la comunidad y vinculación de artistas externos a la localidad.

Finalmente, para el área audiovisual, la Beca circulación y gestión de Audiencias Cinemateca de Bogotá 2026 brinda apoyo a colectivos con mínimo un año de experiencia para la exhibición de cine nacional en espacios alternativos de la Región Metropolitana, con un estímulo de 12 millones de pesos y cierre de inscripciones el 25 de octubre.

La información completa y requisitos específicos pueden consultarse en las páginas oficiales de Idartes y Cultured, según lo anunciado por las propias entidades.

¿Cómo inscribirse en las convocatorias culturales del Idartes y hasta cuándo hay plazo?

Las inscripciones y fechas límite para las diversas convocatorias varían según el estímulo. Para la mayoría de becas, el periodo de postulación va del 8 de septiembre al 5 de octubre, salvo el Festival Carranguero cuya convocatoria cierra el 11 de septiembre de 2026 y la Beca circulación y gestión de Audiencias Cinemateca, que culmina el 25 de octubre. Toda la gestión debe hacerse a través de los portales oficiales de Cultured e Idartes donde se encuentra la información detallada.

¿Qué proyectos pueden participar en la Beca Museo Abierto de Bogotá y qué requisitos exige?

La Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026 está dirigida a agrupaciones con experiencia comprobada en intervenciones urbanas de más de 20 metros cuadrados. Es obligatorio que participen en procesos de cocreación colectiva, incluyan a un artista invitado de una localidad diferente y presenten su portafolio y documentación. Las obras deben ejecutarse según la asignación y caracterización territorial establecida por Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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