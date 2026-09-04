Por: Portal Bogotá

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Bogotá enfrenta una problemática alarmante en materia de abuso sexual infantil, situación que quedó evidenciada recientemente tras la captura de un hombre señalado de abusar sexualmente de sus dos hijas menores de edad. Los hechos salieron a la luz gracias a la alerta preventiva emitida por una institución educativa, que llevó a la madre de las niñas a hablar con una de ellas. En ese momento, la más pequeña confesó lo sucedido, información que inmediatamente fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes. De acuerdo con datos de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Bogotá, la respuesta fue ágil: en solo 15 días se concretó la captura del presunto responsable.

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Las investigaciones, según información oficial citada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), arrojaron que el acusado cometía tocamientos indebidos a las dos niñas y luego, mediante manipulación, ofrecía dinero y juguetes para mantener su silencio. Él no se detenía ahí, sino que también empleaba amenazas directas: aseguraba que mataría a la madre de las menores si ellas contaban lo que ocurría. Además, restringía su contacto con otras personas y les limitaba el uso de dispositivos como celulares, buscando aislarlas aún más. Lo más grave, según lo documentado por la SDSCJ, es que estos abusos venían ocurriendo desde el año 2020 y continuaron incluso durante un viaje de la familia al exterior, demostrando la persistencia y la gravedad de los hechos.

El presunto abusador ya se encuentra bajo custodia de las autoridades judiciales y deberá responder por el delito de acto sexual con menor de catorce años agravado. Las entidades encargadas reiteran el llamado urgente a la ciudadanía: cualquier hecho sospechoso o situación que ponga en riesgo la integridad de niños y adolescentes debe ser reportado de inmediato a través de canales como la Línea de Emergencias 123, la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o el CAI (Comando de Atención Inmediata) más cercano.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia insiste en la importancia de denunciar y alertar sobre estas situaciones, pues solamente a través de la acción ciudadana y la capacidad de respuesta del Estado es posible enfrentar estos crímenes y proteger a los menores. La denuncia, de acuerdo con la SDSCJ, resulta vital para que existan investigaciones y procesos judiciales efectivos que permitan que Bogotá avance hacia una ciudad más segura.

¿Cómo denunciar el abuso sexual infantil en Bogotá y qué entidades están a cargo?

Para denunciar casos de abuso sexual infantil en Bogotá, usted puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123, la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o acudir al CAI más cercano. Estas entidades, en colaboración con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), son las principales responsables de atender, investigar y hacer seguimiento a estos delitos.

¿Qué implica el delito de acto sexual con menor de catorce años agravado según la ley colombiana?

El delito de acto sexual con menor de catorce años agravado significa que cualquier acto de índole sexual realizado hacia un menor de esa edad tiene una sanción más severa por la ley. En Colombia, este cargo implica penas elevadas y es considerado uno de los delitos más graves cuando existen circunstancias como uso de amenazas, manipulación o violencia, tal como lo señala este caso documentado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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