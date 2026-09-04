Por: El Espectador

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Los llamados piques ilegales continúan alterando la tranquilidad de varias comunas de Soacha y distintos sectores de Bogotá, evidenciando la gravedad de una problemática que involucra riesgos para la seguridad vial y el bienestar de los vecinos. De acuerdo con las denuncias de la comunidad en el barrio Ciudad Verde, en Soacha, motociclistas se reúnen recurrentemente en horas de la noche para participar en estas carreras informales, muchas veces al lado de conjuntos residenciales, lo que genera preocupación y molestias entre los habitantes.

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Ante los constantes reportes, las autoridades de Soacha, en articulación con la Secretaría de Movilidad, han intensificado los operativos de control, logrando la inmovilización de al menos 15 vehículos en recientes intervenciones. Según los reportes oficiales, se encontraron irregularidades como el incumplimiento en la revisión técnico-mecánica, la falta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), modificaciones ajenas a la ley en los sistemas de escape y la alteración de placas. El alcalde Julián Sánchez ‘Perico’ enfatizó, a través de sus redes sociales, que no se permitirá que unos pocos perturben la tranquilidad de miles de ciudadanos, y advirtió la continuidad de la inmovilización de motos y carros sorprendidos en estos eventos ilegales.

Durante 2026, los resultados de los operativos han sido notorios: ya se han realizado cerca de 90 intervenciones contra el transporte informal, según la Alcaldía de Soacha, lo que ha dado lugar a la inmovilización de 185 vehículos y la correspondiente imposición de órdenes de comparendo por las infracciones detectadas. Las autoridades aseguran que los patrullajes y controles se mantendrán en sectores donde los habitantes reporten carreras clandestinas, maniobras peligrosas u otras conductas que pongan en riesgo la seguridad vial.

En Bogotá, la situación no es diferente. Habitantes de la localidad de Suba, en inmediaciones de la avenida Boyacá con calle 170, han reportado recientemente carreras clandestinas, exigieron mayor presencia policial y medidas más contundentes, pues el ruido y la velocidad de los autos interrumpen la vida nocturna de la zona. Según la concejal Diana Diago, los organizadores se citan por redes sociales, y alrededor de estos eventos hay denuncias sobre consumo de alcohol y drogas, aspectos cuya verificación queda a cargo de las autoridades. Los concejales de la capital han pedido a la Secretaría de Movilidad reforzar los controles y cuestionan la efectividad de los mecanismos actuales, solicitando una estrategia clara y operaciones en los puntos críticos denunciados por la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo están respondiendo las autoridades a los piques ilegales en Soacha y Bogotá?

Las autoridades de Soacha y Bogotá han implementado operativos en puntos identificados por los ciudadanos para combatir los piques ilegales. En Soacha, la colaboración con la Secretaría de Movilidad permitió la inmovilización de vehículos con infracciones como fallas técnicas o alteración de placas. En Bogotá, concejales han pedido reforzar controles en sectores conocidos y exigiría estrategias integrales para atacar el problema de raíz.

¿Qué irregularidades se detectaron en los vehículos durante los operativos contra piques ilegales?

Durante los controles, las autoridades identificaron diversas faltas: incumplimiento en la revisión técnico-mecánica, carencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), modificaciones no autorizadas en sistemas de escape y alteraciones en placas. Estas irregularidades motivaron la inmovilización de los vehículos y la entrega de comparendos a los responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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