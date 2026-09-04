Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Juan Carlos Martínez Rodríguez, identificado como “El hombre del maletín” en el proceso judicial, fue sentenciado a cinco años y dos meses de prisión como parte de la investigación que destapó uno de los mayores entramados de corrupción en los últimos tiempos, denominado “Las Marionetas”. Esta red, que operó durante el periodo del fallecido senador liberal Mario Castaño, se especializaba en manipular desde el Congreso la asignación de contratos públicos en diversas regiones del país, según información oficial de la Fiscalía General de la Nación.

Sigue a PULZO en Discover

La condena a Martínez Rodríguez fue posible gracias a un preacuerdo alcanzado con la Fiscalía, que detalló cómo el funcionario, adscrito a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Castaño Pérez, desempeñó un papel clave en la gestión de proyectos ante distintas entidades estatales, así como en la selección de contratistas y la distribución de presupuestos para obras en municipios estratégicos para sus operadores políticos.

Según la Fiscalía, Martínez Rodríguez utilizó su posición para coordinar la recepción de pagos ilegales provenientes de contratistas seleccionados a dedo, y participó activamente en la repartición de contratos fraudulentos. No solo mantenía comunicación frecuente con alcaldes y funcionarios para asegurar que los proyectos beneficiasen a personas previamente elegidas, sino que incluso puso a disposición sus cuentas bancarias con el objetivo de facilitar la recolección y el manejo de los fondos obtenidos irregularmente durante estos procesos contractuales.

Martínez Rodríguez fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y destrucción de elemento material probatorio, de acuerdo con el ente acusador. Como parte del acuerdo judicial, se comprometió no solo a restituir parte del dinero adquirido de forma ilícita —ya habría retornado 415 millones de pesos colombianos y restan 350 millones por devolver—, sino también a colaborar como testigo en otros procesos penales ligados a esta red de corrupción, según lo especificó la Fiscalía.

¿Por qué fue condenado Juan Carlos Martínez Rodríguez en el caso “Las Marionetas”?

Juan Carlos Martínez Rodríguez fue sentenciado debido a su papel central en un esquema de corrupción que direccionaba la contratación estatal mediante la manipulación de proyectos, selección de contratistas y apropiación de recursos. Según la Fiscalía, incurrió en delitos como concierto para delinquir, peculado y falsedad en documentos relacionados con contratos públicos.

¿Qué funciones tenía la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el caso de Mario Castaño?

La Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) era el grupo de apoyo que colaboraba directamente con el senador Mario Castaño en la gestión de proyectos y ejecución de actividades de su agenda legislativa. En este caso, varios de sus miembros, incluido Martínez Rodríguez, participaron activamente en el direccionamiento de contratos y decisiones administrativas bajo investigación judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.