El argentino Pablo Carrizo Hryc, reconocido bartender y especialista en coctelería, fue hallado sin vida en el departamento de Córdoba, luego de permanecer desaparecido desde el pasado 18 de agosto en Medellín.

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Carrizo había sido visto por última vez en el sector de El Poblado, después de salir del hotel donde se hospedaba con destino a Cartagena, ciudad en la que vivía con su esposa e hija.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el cuerpo fue encontrado en el sector Camu, en jurisdicción de Montería, sobre la vía que conecta Medellín con Cartagena.

La principal hipótesis apunta a un accidente de tránsito: aparentemente, el vehículo en el que se movilizaba chocó contra un árbol y el impacto le habría provocado politraumatismos en el cráneo. Sin embargo, las autoridades investigan las circunstancias del siniestro y si el automóvil presentó alguna falla mecánica.

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Carrizo se encontraba en Medellín realizando una consultoría especializada para un restaurante.

Además, era embajador de la World Class Competition Colombia Master y tenía amplia experiencia internacional en bares, hoteles y resorts de varios países.

La Alcaldía de Medellín lamentó su fallecimiento y expresó solidaridad con sus familiares y seres queridos.

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