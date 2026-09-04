Por: El Espectador

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Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y líder del partido Centro Democrático, llegó sobre las 8:00 de la mañana de este viernes 4 de septiembre al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Su presencia responde a una citación para rendir indagatoria en torno a cuatro expedientes que, según El Espectador, la justicia colombiana mantiene abiertos desde hace casi 30 años y que aún no han llegado a una conclusión definitiva. Según ese medio, los hechos por los cuales Uribe fue llamado a declarar incluyen su supuesta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja en Ituango (Antioquia), la presunta conformación de un grupo paramilitar en San Roque, también en Antioquia, y la posible participación en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

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Antes de acudir ante la fiscal Gloria Marcela Abadía Cubillos, encargada del caso, Uribe entregó una declaración pública en la que defendió su inocencia y la de su hermano, Santiago Uribe Vélez. Santiago fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a más de 28 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir en el caso conocido como Los 12 Apóstoles. Para Uribe, la condena de su hermano es “injusta” y producto de decisiones basadas en opiniones de acusadores políticos.

Uribe argumentó que las acusaciones en su contra provienen de sus adversarios, entre ellos, el expresidente Gustavo Petro. También afirmó que parte de los señalamientos no tienen fundamento y se refirió a antiguos señalamientos como posibles nexos con Pablo Escobar, relaciones con grupos paramilitares y cuestionamientos sobre su política de seguridad democrática mientras fue presidente. Según su declaración recogida por El Espectador, Uribe sostuvo que su gobierno luchó para disminuir el narcotráfico y desmantelar el paramilitarismo, distanciándose así de las acusaciones de vínculos ilegales.

El proceso judicial abierto contra Uribe también está vinculado con un expediente en el que fue condenado en primera instancia pero absuelto en 2025 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, relacionado con presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal en el manejo de testimonios de exparamilitares. Uribe dejó claro que, pese a cuestionamientos y ataques, no responderá con retaliaciones, subrayando que su interés está en fortalecer la democracia y las libertades. Concluyó afirmando que, aunque enfrenta acusaciones ligadas a hechos ocurridos durante su paso como gobernador de Antioquia, mantiene su compromiso con Colombia, por encima de honores o dolores personales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Álvaro Uribe Vélez fue citado a indagatoria en la Fiscalía?

La Fiscalía citó a Uribe a rendir indagatoria en el marco de cuatro expedientes relacionados con graves acusaciones que incluyen su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, la supuesta conformación de un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia) y la posible conexión en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, según información de El Espectador.

¿Cuál es la relación de Santiago Uribe Vélez con el caso conocido como Los 12 Apóstoles?

Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 28 años y tres meses de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir en el caso conocido como Los 12 Apóstoles, en el que se le señala de participar en actividades de un grupo paramilitar, según reseñó El Espectador.

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