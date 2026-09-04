Por: EL PILON SA

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El representante a la Cámara por el departamento del Cesar, Mello Castro González, presentó el jueves 3 de septiembre en Bogotá un proyecto de ley que podría transformar la forma en la que operan los municipios que alojan cárceles de alta y mediana seguridad. La propuesta busca que lugares como Valledupar reciban prioridad en el acceso a los recursos que otorga el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON).

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De acuerdo con lo expuesto en el proyecto, las administraciones locales han visto cómo una proporción significativa de su presupuesto debe dirigirse a esquemas de vigilancia y labores de inteligencia, precisamente para hacer frente a los efectos secundarios de hospedar centros penitenciarios de esta magnitud. El texto plantea que aquellos municipios que cumplan con ciertas condiciones tengan la posibilidad de financiar hasta el 100 % de sus proyectos de seguridad con recursos provenientes de la Nación, sin la exigencia de aportar fondos propios que normalmente se requieren en los mecanismos de cofinanciación.

El debate cobra especial relevancia en el Cesar, un departamento que actualmente cuenta con tres penitenciarías de orden nacional. Entre ellas destaca la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Valledupar, conocida como “La Tramacúa”. Para la administración local, este tipo de infraestructura supone un desafío operativo que excede sus capacidades presupuestales y administrativas.

Sobre el trasfondo de la iniciativa, Castro González subrayó que resulta fundamental alcanzar un equilibrio financiero. En palabras del legislador, “Valledupar no puede seguir asumiendo sola el costo de tener una cárcel de alta seguridad”, insistiendo en que la Nación debe dotar de mayores herramientas a los territorios que se encargan de tareas asociadas a la política penitenciaria nacional. El objetivo de la medida es que el Estado asuma directamente los gastos relacionados con la seguridad y la tranquilidad, permitiendo una redistribución de las cargas institucionales de manera más equitativa.

La gestación del proyecto coincidió, además, con un reciente operativo ordenado por el Gobierno nacional, que implicó el traslado de 11 detenidos de alto perfil desde la Cárcel Modelo de Barranquilla hacia ‘La Tramacúa’. Según informó Carlos Molina, director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar a EL PILÓN, la recepción de los privados de la libertad fue confirmada, pero el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) mantiene en reserva sus identidades y delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto que busca beneficiar a municipios con cárceles de alta seguridad?

La iniciativa presentada por Mello Castro González propone que los municipios que albergan cárceles de alta y mediana seguridad tengan prioridad para acceder a recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). De acuerdo con la propuesta, estas entidades territoriales podrían financiar hasta el 100 % de sus proyectos de seguridad mediante fondos nacionales, sin la obligación de poner recursos propios.

¿Por qué Valledupar necesita apoyo financiero para mantener cárceles de alta seguridad?

Valledupar, según datos mencionados en el texto, debe destinar una gran parte de su presupuesto a acciones de control y vigilancia derivadas de contar con infraestructura penitenciaria de alto nivel. Este gasto, que supera su capacidad administrativa y financiera, motiva la búsqueda de mayor respaldo estatal para equilibrar la carga institucional y garantizar la seguridad en el municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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