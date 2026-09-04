Alias ‘Bendito Menor’, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), tenía una amplia presencia en TikTok, donde difundía videos en los que mostraba sus recorridos junto a su pareja por La Guajira y zonas cercanas a la frontera con Venezuela.

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En sus publicaciones, proyectaba una imagen en la que aseguraba combatir a las autoridades supuestamente para ayudar a los campesinos de su región, mientras también aparecía desafiando públicamente al Gobierno.

Este video fue clave para que las autoridades lo hallaran. Allí, aparece con su pareja en una playa de La Guajira:

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Precisamente, esa exposición en redes habría terminado convirtiéndose en una pista clave para las autoridades.

Los videos que publicaba permitían identificar algunos de los lugares que visitaba y sus movimientos por distintos sectores de La Guajira, información que habría sido utilizada para seguirle el rastro hasta localizarlo.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, murió durante un operativo conjunto del Ejército y la Policía realizado en la noche del jueves 3 de septiembre en Riohacha. En la operación también murieron su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘Bebecita’, y dos de sus escoltas.

Las autoridades consideraban a ‘Bendito Menor’ como uno de los hombres más importantes de las ACSN. Según las investigaciones, ingresó a esa organización en 2019 como sicario de alias ‘Pinocho’ y posteriormente asumió mayores responsabilidades dentro de su estructura armada.

Con el paso de los años, habría adquirido control sobre sectores urbanos de La Guajira y participado en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, homicidios, reclutamiento y control territorial en La Guajira, Magdalena y Cesar.

También fue señalado como principal sospechoso de la masacre de cinco personas ocurrida en Maicao en enero de 2026, después de la cual el Ministerio de Defensa elevó a $ 500 millones la recompensa por información que permitiera su captura.

Su muerte representa un golpe para las ACSN y pone fin a la búsqueda de uno de los objetivos prioritarios de las autoridades en el Caribe colombiano.

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