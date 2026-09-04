Las autoridades colombianas intensificaron las labores de inteligencia para esclarecer minuto a minuto el paradero y estado de salud de alias ‘Bendito Menor’, uno de los cabecillas más buscados de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El temido criminal, quien se mofó abiertamente de las instituciones y lanzó amenazas directas contra figuras políticas, se encuentra en el centro de un torbellino informativo tras reportarse su repentina desaparición en la región caribeña, según informó Semana.

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De acuerdo con información revelada por altas fuentes de inteligencia del Estado, existen dos hipótesis principales sobre lo ocurrido. Por un lado, las autoridades manejan la versión de que el sujeto podría haber sido ejecutado por integrantes de su propia estructura armada debido a la presión asfixiante que ejerce el Gobierno de Abelardo De La Espriella, de acuerdo con la revista.

Un oficial vinculado al equipo de búsqueda señaló que llevan tres días sin registrar actividad del cabecilla en las interceptaciones de la zona, sumado a testimonios de fuentes humanas que apuntan a un ajuste de cuentas interno porque el criminal no acató órdenes y desató una persecución implacable en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Sin embargo, los investigadores tampoco descartan que se trate de una maniobra calculada del propio forajido para simular su muerte y burlar el cerco de la Fuerza Pública, según el informe periodístico.

Detrás de esta cacería humana se encuentra una operación sin precedentes desplegada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, la cual cuenta con un componente estratégico fundamental: el apoyo directo de la inteligencia de Estados Unidos. El operativo comprende un bloqueo absoluto por tierra, aire y mar Caribe, utilizando lanchas rápidas y unidades especializadas para cerrar las rutas de escape del delincuente y de su círculo de seguridad más cercano.

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Las agencias de seguridad mantienen un monitoreo constante sobre los corredores estratégicos de la Sierra Nevada y los departamentos vecinos, empeñadas en neutralizar a un objetivo de alto valor que desafió abiertamente al poder del Estado y que hoy parece acorralado por su propia ley o por la justicia internacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.