Por: EL PILON SA

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Nuevos detalles emergen sobre el operativo que concluyó con la muerte de Naín Andrés Pérez Concha, conocido como alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La acción policial tuvo lugar en la madrugada del viernes 4 de septiembre en la ciudad de Riohacha, La Guajira. De acuerdo con información difundida por LA FM directamente desde el sitio de los hechos, ‘Naín’ fue abatido junto con su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’, así como dos escoltas cuyas identidades aún no habían sido corroboradas al momento del reporte.

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Los cuerpos de las personas fallecidas fueron llevados al Batallón de Infantería Mecanizada número 6 Cartagena, donde se espera el pronunciamiento oficial por parte del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, acerca de los resultados de esta operación. Según el informe difundido, tanto ‘Naín’ como ‘La Bebesita’ estaban durmiendo en una vivienda en el barrio Los Olivos, zona transitada de Riohacha y próxima al aeropuerto Almirante Padilla. Aunque en el lugar había más individuos, estos no fueron aprehendidos y habrían escapado durante la intervención.

La operación, desarrollada casi a la medianoche, estuvo liderada por unidades del Comando de Operaciones Especiales y Terrorismo, quienes llegaron de manera sorpresiva a la residencia. Según LA FM, los uniformados hicieron uso de silenciadores y recurrieron a inteligencia y seguimiento exhaustivos para ejecutar el procedimiento sin alertar a los ocupantes, logrando irrumpir en el inmueble mientras los cabecillas dormían.

Las autoridades seguían de cerca las comunicaciones de ‘Naín’, pero experimentaron un silencio de tres días en las interceptaciones, lo que levantó alertas y especulaciones sobre su paradero. Este silencio permitió intensificar el seguimiento, dando como resultado el operativo letal. Pérez Concha era considerado un objetivo de alto valor, y las autoridades ofrecían hasta 500 millones de pesos por datos que facilitaran su captura.

En cuanto a antecedentes, ‘Naín’ habría ingresado a las ACSN en 2019 como sicario para alias ‘Pinocho’ y, un año después, se integró al componente armado del frente Javier Cáceres. Asumió roles estratégicos en control territorial, narcotráfico y extorsión, especialmente en La Guajira, Magdalena y Cesar. Además, se le señalaba de enviar estupefacientes usando lanchas rápidas y semisumergibles, además de actividades violentas en la Costa Caribe.

Por su parte, alias ‘La Bebesita’, pareja de ‘Naín’, tendría como responsabilidad la gestión de finanzas dentro de la organización criminal. La notoriedad de ambos creció en redes sociales, donde frecuentemente compartían imágenes de armas, dinero y vehículos, acompañadas de mensajes provocadores hacia las autoridades.

Este operativo marca el final de una serie de fugas; en enero de 2026, ‘Naín’ había logrado escapar de una acción militar tras resultar herido. Tras reaparecer en las redes y ser implicado en hechos como el paro armado de abril en La Guajira, el cabecilla finalmente murió en Los Olivos. Ahora, las autoridades están a la espera de entregar el reporte oficial que esclarezca las circunstancias exactas del enfrentamiento y la muerte de los cuatro integrantes.

¿Quién era alias ‘Naín’ y cuál era su papel dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

Alias ‘Naín’ era identificado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), con influencia criminal en La Guajira, Magdalena y Cesar. Su trayectoria inició en 2019 como sicario para alias ‘Pinocho’, y luego asumió roles importantes en el componente armado y el control territorial, narcotráfico y extorsión de la organización.

¿Por qué el operativo para capturar a alias ‘Naín’ fue considerado de alto valor para las autoridades?

La importancia del operativo radicaba en que alias ‘Naín’ figuraba como un objetivo prioritario para las autoridades, quienes ofrecían una recompensa significativa por su captura debido a su papel estratégico en el grupo, su vinculación con el envío de drogas y su participación en hechos violentos de la región Caribe. La acción de inteligencia y seguimiento permitió neutralizarlo junto con otros miembros fundamentales de la estructura criminal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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