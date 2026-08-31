Por: El Espectador

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El general Federico Mejía se encuentra en el centro de una investigación por presuntas irregularidades durante una operación militar, en la que fue capturado un supuesto narcotraficante en la zona de Catatumbo, quien posteriormente quedó en libertad. Según lo informado, aunque Mejía fue retirado del cargo de Comando en el Centro de Educación y Doctrina de las Fuerzas Militares, continuará en la institución, pero en una función netamente administrativa dentro del Estado Mayor del Comando General, sin responsabilidades directas relacionadas con el mando o la dirección. Esta decisión, de acuerdo con un comunicado emitido por las Fuerzas Militares el 31 de agosto, busca mantener el equilibrio entre las necesidades institucionales y la integridad en el mando, al tiempo que se preserva el normal desarrollo de las investigaciones judiciales.

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La situación se remonta al 21 de agosto, cuando la Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de formulación de imputación en contra de Mejía. Los delitos por los que se le investiga son prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El ente investigador sostiene que Mejía habría ordenado de manera indebida la liberación de un capturado y, además, el retorno de estupefacientes incautados durante el operativo que tuvo lugar en El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, en el departamento de Cauca.

La Fiscalía señala que los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 31 de enero de 2024. En ese momento, Mejía se desempeñaba como comandante del Comando Específico Especial Conjunto de Cauca. De acuerdo con la información oficial citada, habría habido alteraciones en los informes presentados a los altos mandos y en los procedimientos administrativos y disciplinarios, lo que facilitó que el presunto narcotraficante recuperara su libertad.

Finalmente, la institución militar enfatizó que la permanencia de Mejía en la institución en un cargo administrativo responde al respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, principios que deben regir en toda actuación judicial. De igual manera, recordaron que solo las autoridades judiciales están facultadas para determinar las responsabilidades individuales con base en las pruebas y conforme a la ley vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue removido de su cargo el general Federico Mejía en las Fuerzas Militares?

El general Federico Mejía fue retirado de su cargo de comando debido a una investigación por presuntas irregularidades en una operación militar en Catatumbo, en la que fue capturado y luego liberado un supuesto narcotraficante. La decisión busca permitir que las indagaciones avancen sin comprometer el manejo institucional, aunque Mejía permanecerá en un puesto administrativo mientras se resuelve su situación judicial.

¿Qué delitos le imputa la Fiscalía al general Federico Mejía y cuál es el contexto de la investigación?

A Mejía se le imputan los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, por supuestamente haber ordenado irregularmente la liberación de un capturado y el retorno de estupefacientes decomisados. Los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2024, durante su gestión como comandante en el Cauca, y ahora la investigación sigue su curso bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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