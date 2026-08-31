La reconocida periodista y presentadora Carolina Gómez finalmente no asumirá el rol de vocera oficial del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, según confirmaron fuentes de alta instancia. La decisión de apartarla del cargo fue reevaluada y tomada durante el fin de semana por el equipo de asesores del jefe de Estado, tras sopesar el impacto político de recientes episodios digitales, según informó Semana.

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Aunque el nombre de Gómez sonaba con fuerza para ocupar la portavocía oficial desde el pasado 7 de agosto, fecha en la que se llevó a cabo la posesión del actual mandatario, su nombramiento en propiedad nunca llegó a oficializarse. Pese a ello, las publicaciones realizadas por la comunicadora en sus perfiles de redes sociales comenzaron a generar fricciones y dolores de cabeza dentro de los círculos cercanos a la Casa de Nariño, de acuerdo con la revista.

De acuerdo con la información obtenida, el detonante que inclinó la balanza en contra de su designación estuvo relacionado con la forma en que Gómez reaccionó públicamente a la designación de Carolina Soto —esposa del exministro Alejandro Gaviria— como nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Aunque el trasfondo de la crítica fue analizado, en los pasillos del palacio presidencial causó profunda molestia la manera y el tono empleados para transmitir un mensaje que terminó avivando una tensión innecesaria con los principales gremios económicos del país, según el citado medio.

Para el equipo asesor del mandatario, una vocería oficial requiere un manejo estrictamente diplomático y de puentes institucionales que evite choques prematuros con sectores clave de la producción nacional, razón por la cual se optó por dar marcha atrás a su vinculación formal en el alto gobierno.

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Ante este movimiento en el organigrama de comunicaciones, el Ejecutivo ya tiene listo a su reemplazo oficial. El abogado Miller Soto Solano asumirá la responsabilidad de comunicar las decisiones de la administración y de fortalecer los canales de interlocución con los medios de comunicación masivos y la ciudadanía en general. Su nombramiento quedó oficialmente establecido este 1 de septiembre.

Soto Solano cuenta con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en el sector público. Es abogado de profesión, docente universitario y ostenta un doctorado en Derecho y Economía de la Empresa obtenido en la Universidad de Verona, Italia. Además, su experiencia política e institucional incluye haber desempeñado el cargo de concejal de Barranquilla durante tres periodos consecutivos, así como haber prestado asesorías estratégicas en entidades de relevancia nacional como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Barranquilla.

Con este cambio estratégico en el equipo de comunicaciones, el gobierno de Abelardo De La Espriella busca blindar su relación con los gremios empresariales y enfocar su narrativa institucional en la ejecución de su agenda política, dejando atrás los roces digitales que marcaron el pulso político de las últimas semanas.