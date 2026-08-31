Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un operativo de tránsito en San Sebastián de Mariquita se convirtió en el centro de la atención pública luego de que, durante la madrugada del domingo 30 de agosto, se presentara un altercado entre el concejal Diego Ceballos y agentes encargados de adelantar un control de alcoholemia. De acuerdo con la información conocida, Ceballos se acercó al puesto de control dispuesto en el sector conocido como La Terraza. Su inconformidad con la ejecución de este procedimiento fue evidente, ya que manifestó su desacuerdo y señaló que este tipo de controles podía afectar la llegada de turistas a la zona.

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El intercambio, que en principio fue verbal, se tornó más tenso cuando uno de los agentes de tránsito invitó al concejal a mantener la calma y el respeto durante el procedimiento. Fue en ese momento que, según las versiones, se presentó una presunta agresión física del concejal hacia el funcionario. Ante la situación, los uniformados que acompañaban el operativo intervinieron de inmediato y trasladaron a Ceballos hasta la estación de Policía de Mariquita, donde permaneció detenido durante varias horas mientras se adelantaban las diligencias correspondientes y la denuncia por la presunta agresión.

Durante su permanencia en la estación surgieron comentarios sobre la posible influencia del político en la institución policial. Según manifestó el propio concejal, él aseguraba tener la capacidad para gestionar el traslado de algunos uniformados, lo que agregó más tensión a la situación. Finalmente, cerca de las 11:15 de la noche de ese mismo 30 de agosto, la fiscal encargada del caso revisó el expediente y determinó que los elementos presentados no eran suficientes para prolongar la detención, por lo que ordenó su liberación. Así, Ceballos recuperó la libertad tras casi 24 horas bajo custodia.

A raíz del altercado, salieron a la luz antecedentes que vinculan a Ceballos con un procedimiento anterior de alcoholemia, en el cual habría sido sancionado con un comparendo por grado tres de alcoholemia, que implica una de las faltas más graves en este tipo de controles. Esta sanción llevó consigo una multa económica cercana a los 32 millones de pesos, lo que añade un precedente relevante en la historia reciente del concejal.

¿Por qué fue detenido el concejal Diego Ceballos en San Sebastián de Mariquita?

Ceballos fue detenido luego de que durante un control de alcoholemia se presentara una presunta agresión física por parte del concejal hacia un agente de tránsito. El incidente ocurrió tras un intercambio de reclamos por parte de Ceballos sobre la pertinencia del operativo de tránsito, según lo detallado por las autoridades y el propio procedimiento policial divulgado en la zona.

¿Qué es el grado tres de alcoholemia y cuál fue la sanción para el concejal Diego Ceballos?

El grado tres de alcoholemia corresponde a una de las infracciones más serias dentro de los controles de alcohol, implicando un alto nivel de alcohol en sangre al momento de conducir. En el caso de Ceballos, ello derivó previamente en una sanción que incluyó una multa cercana a los 32 millones de pesos, de acuerdo con la información que surgió después del operativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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