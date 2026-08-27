Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo, debido a una capacitación de funcionarios consulares sobre nuevos procedimientos para revisar las solicitudes.

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La medida es operativa y no representa una suspensión definitiva de la emisión de visas.

Las entrevistas que ya estaban programadas no fueron canceladas de manera permanente.

Los solicitantes recibirán información sobre la reprogramación de sus citas, aunque el Departamento de Estado todavía no ha establecido una fecha para retomar completamente la asignación de nuevas entrevistas.

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La pausa afecta las visas destinadas a personas que buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos, entre ellas las solicitudes familiares y las categorías laborales EB-1, EB-2 y EB-3, además de la visa EB-5 para inversionistas y sus familias.

Cada año fiscal, el país entrega cerca de 140.000 visas de inmigrante relacionadas con empleo.

La medida no afecta las visas de no inmigrante, como turismo y negocios B1/B2, estudiantes F y M, intercambio J y trabajadores temporales.

Los cambios buscan actualizar la evaluación de las solicitudes, incluyendo posibles casos en los que una persona pueda convertirse en una “carga pública” para Estados Unidos.

La decisión se suma a otras restricciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

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