Christopher Landau, subsecretario de Estado de ese país, anunció que el Departamento de Estado revocó la visa de Viviana Marín, secretaria política de la Juco Bogotá, luego de un video que publicó en sus redes sociales una vez Abelardo de la Espriella fue elegido presidente.

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En una publicación en su cuenta de X, Landau señaló a Marín y recordó que, poco después de la elección, ella llamó públicamente a los colombianos a salir a las calles para hacer el país “invivible” bajo el nuevo Gobierno.

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El funcionario estadounidense aclaró que Marín tiene derecho a expresar sus opiniones políticas, pero cuestionó que pueda ingresar a territorio estadounidense. “Si bien ciertamente tiene derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a EE. UU.”, escribió Landau.

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This is Viviana Marín, a political activist from Colombia 🇨🇴. Shortly after @ABDELAESPRIELLA was elected President last June, she publicly exhorted the Colombian people to take to the streets to make the country “unlivable” under the new government. While she is certainly… pic.twitter.com/ZdlZiQEPmN — Christopher Landau (@DeputySecState) August 25, 2026

El subsecretario agregó que Estados Unidos no recibe a personas que, según su criterio, busquen enfrentar a la oposición política mediante violencia o intimidación. “No damos la bienvenida a quienes persiguen la oposición política a través de la violencia o la intimidación”, afirmó.

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La decisión, según el mensaje de Landau, fue adoptada por el Departamento de Estado bajo la dirección del secretario Marco Rubio. “En consecuencia, el Departamento de Estado, bajo el secretario Marco Rubio, ha revocado su visa”, señaló.

La controversia comenzó después de que se difundiera un video en el que Marín convocaba a movilizaciones contra el Gobierno entrante de De la Espriella. Sus palabras provocaron cuestionamientos políticos y también una solicitud para revisar su visa estadounidense.

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