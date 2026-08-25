Por: El Espectador

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Francisco de Goya, reconocido principalmente por sus obras de carácter sombrío donde predominan brujas, dioses y escenas bélicas, dejó huella no solo en la pintura, sino también en el grabado. De acuerdo con un comunicado de prensa citado en la nota, entre 1810 y 1820, el artista español creó una serie de 80 grabados titulada “Los desastres de la guerra”. A diferencia del enfoque tradicional, que suele resaltar el heroísmo o el patriotismo, Goya escogió plasmar en sus obras la realidad más oscura de los conflictos armados: las profundas huellas que la violencia deja en la vida humana, la destrucción de los cuerpos y la crueldad que llega a ser aceptada como algo habitual. Este testimonio gráfico, considerado uno de los más impactantes sobre las consecuencias de la guerra, será exhibido en Colombia a partir del 5 de septiembre.

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La muestra, titulada “Los desastres de la guerra de Francisco de Goya”, podrá visitarse en FRAGMENTOS, espacio de arte y memoria. Según lo informado en el comunicado de prensa, la exposición no se limitará a presentar los grabados como piezas aisladas, sino que propone una interacción con el contramonumento realizado por la artista Doris Salcedo, un espacio especialmente concebido para reflexionar sobre la memoria y las marcas que dejan los conflictos. Además, la exhibición establece un diálogo con la poesía de siete autores que, desde distintas latitudes y tiempos, han reflexionado sobre la guerra. Los poemas elegidos recorren un siglo, desde “El Siglo”, de Ósip Mandelshtam (1923), hasta “La tierra se estrecha para nosotros”, de Mahmud Darwish (2022), abordando temas como el dolor, el exilio y la resistencia.

El recorrido museográfico estará dividido entre la sala 1 y la sala 3 de FRAGMENTOS, espacio en el que los visitantes podrán apreciar de cerca cómo los grabados de Goya, con temáticas que incluyen la violencia extrema, el hambre, la miseria, la crítica al poder y el fanatismo, dialogan con la palabra poética. Según lo destacado en la información oficial, la exposición pretende dejar de lado la glorificación de los acontecimientos históricos y centrar la atención en la degradación de la vida y el sufrimiento humano, buscando una reflexión profunda sobre el ciclo de la guerra y la memoria colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los temas principales de la exposición “Los desastres de la guerra” de Goya en Bogotá?

De acuerdo con el comunicado de prensa citado, la exposición aborda temas como la violencia extrema, el hambre, la miseria, la crítica al poder y al fanatismo, así como las desgarradoras mutilaciones y ejecuciones. Estas temáticas se enmarcan en una reflexión sobre las consecuencias humanas y sociales de la guerra, y buscan alejarse de la exaltación patriótica para centrarse en la degradación y el sufrimiento de las víctimas.

¿Qué significa ‘contramonumento’ en el contexto de la exhibición de Goya y cómo se integra con los grabados?

En el comunicado se explica que la exposición dialoga con el contramonumento creado por Doris Salcedo en FRAGMENTOS, espacio de arte y memoria. En este contexto, ‘contramonumento’ se refiere a una intervención artística que busca cuestionar o subvertir el significado de los monumentos tradicionales, invitando a la reflexión crítica sobre la guerra y la memoria. La integración entre el contramonumento y los grabados de Goya estimula un enfoque más profundo y sensible alrededor de las consecuencias de los conflictos armados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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