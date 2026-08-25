El presidente Abelardo De la Espriella anunció este martes 25 de agosto a Clara Lucía Sandoval Moreno como gerente de Bogotá por parte del Gobierno Nacional, una figura que tendrá como misión articular los grandes proyectos de la capital y hacer seguimiento a su ejecución.

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El anuncio se produjo luego de la reunión que el mandatario sostuvo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encuentro en el que se abordaron diferentes asuntos relacionados con el futuro de la ciudad.

De acuerdo con De la Espriella, Sandoval tendrá una misión “clara, concreta y específica”: articular los grandes proyectos de Bogotá, hacer seguimiento permanente a su ejecución y ayudar a destrabar las dificultades que puedan presentarse.

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El presidente destacó además el conocimiento que la nueva gerente tiene de la ciudad y de la administración pública, debido a su experiencia en diferentes cargos y escenarios de la política distrital.

Quién es Clara Lucía Sandoval, la nueva gerente de Bogotá

De la Espriella resaltó la trayectoria de Sandoval y señaló que su experiencia política y gerencial estará ahora al servicio de la capital. La nueva gerente ha sido tres veces concejal de Bogotá y también fue ponente coordinadora del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027.

Durante su paso por el Concejo de Bogotá, Sandoval presidió las comisiones de Gobierno y Hacienda, dos de los espacios más importantes de la corporación.

También ocupó el cargo de directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), experiencia que se suma a su recorrido en la administración pública de la capital.

Durante el anuncio, De la Espriella calificó a Sandoval como una mujer “absolutamente intachable” y destacó que, a su juicio, ha ejercido la política buscando el bienestar de Bogotá y sus habitantes.

“Su experiencia política y gerencial estará ahora al servicio de Bogotá”, señaló el presidente al presentar oficialmente su designación.

De la Espriella aclaró que la gerencia no competirá con Galán

Uno de los puntos que el presidente quiso dejar claro durante el anuncio fue que la nueva figura no tendrá como propósito disputar funciones con la Alcaldía de Bogotá.

De la Espriella aseguró que la gerencia creada por el Gobierno Nacional “no llega a competir con la alcaldía ni a crear más burocracia”, sino que tendrá como objetivo articular, gestionar y ayudar a producir resultados para la ciudad.

La precisión adquiere relevancia porque Sandoval trabajará como enlace del Gobierno Nacional con Bogotá mientras Carlos Fernando Galán continúa al frente de la Alcaldía.

Según explicó De la Espriella, la intención es que exista una persona encargada de hacer seguimiento a los grandes proyectos de la capital y de intervenir para ayudar a resolver los obstáculos que puedan aparecer durante su ejecución.

El presidente también aprovechó el anuncio para marcar distancia frente a lo que calificó como una política basada en discursos y aseguró que su Gobierno está enfocado en entregar resultados.

“Es un gobierno que abandonó el discurso, la perorata y la catilinaria para dar resultados”, afirmó.

De esta manera, Sandoval tendrá el papel de articular los intereses del Gobierno Nacional con las necesidades y proyectos de Bogotá, con especial atención al seguimiento de las iniciativas consideradas estratégicas para la capital.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.