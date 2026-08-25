Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo encabezó una importante reunión este martes con representantes del grupo de donantes internacionales comprometidos con la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Según palabras recogidas por El Espectador, la convocatoria se centró en exponer la situación humanitaria derivada del sismo y explicar las diferentes etapas que se llevarán a cabo para restablecer la normalidad en las zonas afectadas. Restrepo, en compañía de su esposa, Tatiana Céspedes, sostuvo diálogos previos con figuras clave como la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams, y Ramiro López-Ghio, delegado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, quienes posteriormente se sumaron a la mesa principal junto al resto de los donantes.

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Entre los asistentes, también destacaron los embajadores de Portugal, Polonia, Italia, España, representantes de la Unión Europea, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Türkiye, además de delegados del Banco Mundial. Durante el encuentro, el vicepresidente expresó su agradecimiento a la cooperación internacional por el respaldo brindado a Colombia en medio de esta crisis. Como lo reseñó el propio Restrepo en su cuenta de X (antes Twitter), la reunión sirvió para alinear esfuerzos y compartir el camino planteado para la recuperación y la fase de reconstrucción.

La respuesta estatal avanza en varias líneas. Justamente el lunes, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la apertura de la segunda etapa en la reconstrucción, marcando el inicio de la entrega de un subsidio económico de COP 875.452 para los hogares damnificados, beneficio que cubrirá inicialmente tres meses, con entregas previstas a partir del miércoles. Además, el mandatario precisó que el “Fondo Milagro”, creado en el marco de la emergencia económica decretada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, será el organismo encargado de manejar los recursos destinados a la reconstrucción. Este fondo gestionará una inversión total de COP 30 billones y se coordinará con aseguradoras, la banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y empresas constructoras.

Está previsto que desde el Palacio de San Carlos, el gobierno entregue mayores detalles sobre estos procesos en el transcurso del día, como lo señaló El Espectador.

¿Quiénes conforman el grupo de donantes internacionales para la reconstrucción tras el terremoto?

El grupo de donantes internacionales que participa en la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto está compuesto por representantes y embajadores de países como Canadá, Portugal, Polonia, Italia, España, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Türkiye, además de delegados de la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según El Espectador.

¿Qué es el “Fondo Milagro” y cómo funcionará en la reconstrucción?

El “Fondo Milagro”, de acuerdo con la información presentada, es un organismo creado durante la emergencia económica declarada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Su función principal será administrar los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El fondo contará con COP 30 billones y coordinará el otorgamiento de subsidios de vivienda y la colaboración entre aseguradoras, banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y empresas de construcción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.