Por: Caracol TV

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“Hay gente que viene y les mete candela a los lotes”, aseguró un Miryam Rueda, una de las tantas campesinas damnificadas por los incendios forestales en el Tolima. Y es que las llamas en las montañas de este departamento han dejado más de 130 fincas afectadas por las conflagraciones, las cuales quemaron ya más de 27.000 hectáreas de tierra en el departamento.

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La mujer damnificada sostuvo, entre lágrimas que “a cualquier momento resulta candela por todos los lados y quedamos sin nada. Sobre todo, el pasto pal ganado se nos quemó todo. Esperamos que el Gobierno nos ayude a la gente, que nos regale silo para el ganado. Necesitamos comida para el ganado”.

“Nos toca empezar de cero”: campesino afectado por incendios en Tolima

Además de la de Miryam, Noticias Caracol conoció la historia de Élver Silvestre, cultivador de aguacate afectado por los incendios forestales, quien dijo que “no tengo palabras porque esto es como si empezara uno de cero porque se pierde todo el esfuerzo. Yo decía que cuando tuviera 60 años iba a vivir de este cultivo, pero nos toca volver a empezar”.

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En la vereda Tomogó, en el municipio de San Luis, él y su esposa, Omaira, recorren lo que hasta hace unos días era su cultivo de aguacate. Del terreno que durante una década les brindó sustento hoy solo quedan troncos ennegrecidos, hojas consumidas por las llamas y el silencio que dejó el incendio.

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“Tenía aproximadamente 550 árboles de aguacate. Estaba en el segundo corte de producción. Estábamos empezando a los primeros frutos”, sostuvo. Entre sus manos, la pareja de campesinos conserva algunos de los aguacates que pronto habrían dado paso a una nueva cosecha, pero que terminaron quemados por el fuego. Al observarlos, la señora Omaira recuerda los frutos que estaban cosechando:

“Hermosos, hermosos. Unos aguacates grandotes que casi alcanzaban a pesar libra y cuartico un aguacate”. Pese a la devastación causada por el incendio y a las pérdidas acumuladas tras años de esfuerzo, estos dos campesinos tienen algo claro: volverán a comenzar de nuevo. Su esperanza permanece intacta entre las cenizas de un cultivo que, aunque desapareció, no logró apagar sus ganas de salir adelante.

“Las herramientas que yo necesito en estos momentos son tanques de almacenamiento. Necesito mangueras para poder colocar un riego. Necesito arbolización porque cada árbol tiene un costo de 12,000 pesos”.

Investigan si incendios forestales en Tolima están siendo causados

El alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta, denunció que habría personas generando los incendios en el territorio. “Ayer, la comunidad nos envió un video en el que nos reportó que en una vereda personas en motocicleta iniciaron y prendieron fuego a una finca. Gracias a la reacción inmediata de la comunidad, se pudo contener. No sabemos si estos incendios que se vienen presentando están siendo de manos criminales”.

Agregó el alcalde que “nosotros necesitamos que haya ya inmediatamente fuerza pública aquí en el municipio de San Luis o si no se nos va a ir todos los días del año atacando, conteniendo incendios y un municipio, una administración municipal parada sin poder hacer sus labores del día a día que tenemos a cargo de esas responsabilidades”.

En el Tolima son 50.000 millones de pesos en pérdidas, acumuladas desde el sector agricultor. De ese total, 20.000 millones de pesos están perdidos en los cultivos en el municipio de San Luis, donde los campesinos están pidiendo ayuda, pues solo en dicho municipio hay más de 8.000 hectáreas quemadas.

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