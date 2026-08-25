Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto de magnitud 7.4, registrado el 10 de agosto, dejó una profunda huella en la capital del Valle del Cauca, afectando especialmente a las familias cuyo sustento diario depende de la actividad comercial. Tras el sismo, muchos comerciantes se vieron obligados a cerrar sus locales de manera temporal y buscar alternativas para continuar trabajando, mientras el miedo y la incertidumbre se apoderaban de la ciudad. Los efectos fueron especialmente devastadores en el centro comercial San Andresito del Sur, donde se presentaron importantes daños en áreas críticas de la edificación, poniendo en riesgo la infraestructura y la mercancía de quienes operaban allí. De acuerdo con la información recopilada por 90 Minutos, el cierre preventivo obligó a los vendedores a reubicarse en los alrededores y a tratar de rescatar los productos que habían quedado dentro del edificio, mientras esperaban recuperar sus espacios habituales.

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Los retos fueron especialmente duros para comerciantes como Sonia Rodríguez, propietaria de un local en el primer piso de un edificio de uso mixto. Al acudir a su establecimiento, Sonia se encontró con un panorama devastador: paredes colapsadas, escombros y vidrios rotos. El diagnóstico de las autoridades fue contundente, pues declararon el inmueble en pérdida total. No obstante, y pese a una semana completa sin poder trabajar a causa de la emergencia, Sonia logró recuperar parte de su mercancía y trasladar su negocio a una nueva ubicación, demostrando la resiliencia que caracteriza a los comerciantes de la ciudad.

Volver a vender representa para este gremio no solo la oportunidad de reconstruir su patrimonio, sino el primer paso hacia la recuperación de la estabilidad económica de sus familias. La solidaridad de los clientes y la ciudadanía, según narra el medio 90 Minutos, se ha convertido en el principal respaldo durante esta etapa de reactivación económica. La reconstrucción del comercio en Cali, después del terremoto, exige el apoyo constante de la comunidad, que puede contribuir comprando en los puntos reubicados, difundiendo nuevas ubicaciones y priorizando la compra local. Estas acciones permiten acelerar la recuperación productiva y sostener los ingresos de las familias perjudicadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el terremoto del 10 de agosto a los comerciantes de Cali?

El terremoto provocó el cierre temporal de múltiples locales y daños severos en infraestructuras como el centro comercial San Andresito del Sur. Los comerciantes debieron trasladar sus negocios y buscar nuevas ubicaciones para continuar sus ventas, enfrentando la pérdida de mercancía y la necesidad urgente de reactivar sus actividades económicas para sostener a sus familias.

¿Qué acciones pueden ayudar a la recuperación del comercio en Cali tras el terremoto?

De acuerdo con el medio 90 Minutos, frecuentar los puntos de venta reubicados, priorizar la compra local y difundir las nuevas ubicaciones de los comercios son acciones clave para apoyar la recuperación. La solidaridad y el respaldo de la ciudadanía son fundamentales para acelerar la reactivación económica y ayudar a los comerciantes afectados a recuperar su estabilidad financiera.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.