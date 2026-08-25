Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La ciudad de Valledupar despertó este lunes 24 de agosto con la trágica noticia del fallecimiento de Fabio Torres, reconocido publicista y empresario que dejó una marca imborrable en el mundo del vallenato y en las vidas de muchas personas, entre ellas, su esposa María Fernanda Martínez. La noticia, que causó conmoción en la comunidad, encontró eco en la voz de su viuda, quien abrió su corazón a través de las redes sociales durante la madrugada del martes 25 de agosto para brindar un mensaje cargado de emociones y gratitud hacia quien fue su compañero de vida.

Sigue a PULZO en Discover

María Fernanda Martínez, madre de María Fátima Torres e identificada en Instagram como @mariafmartinezo, compartió sus sentimientos sobre la repentina pérdida. En sus palabras, dejó en evidencia las preguntas sin respuesta y el dolor profundo que acompaña la ausencia de Fabio Torres. “Mi amor, hoy no puedo entender qué pasó, y tengo mil preguntas pero estoy convencida que estás a ladito de nuestro Dios, ese que siempre le pedía tanto por nosotros, y cumplir con ese propósito que solo tú y yo sabíamos”, expresó, reflejando su desconcierto y fe ante el difícil momento.

La viuda también resaltó el papel de Torres como padre y su propia responsabilidad en la crianza de la pequeña María Fátima. Agradeció los años compartidos y el fruto de esa unión, reafirmando su promesa de seguir adelante por su hija y cumplir los sueños que ambos acariciaban. En un emotivo mensaje, María Fernanda manifestó: “Gracias por estos 10 años, gracias por dejarme el fruto de nuestro amor, esa niña que fue la luz de tus ojos y tu orgullo siempre; te prometo que cumpliré cada uno de nuestros sueños al lado de nuestra bebé. No me imagino mi vida sin ti gatito de mi alma, ¿por qué me dejaste mi bebé?".

La carta finaliza con la certeza en el corazón de María Fernanda de que llegará el momento del reencuentro en el cielo con Fabio Torres. Convencida de que la eternidad les pertenece, asegura que cuidará de su hija mientras permanezca en este mundo y que su amor trasciende cualquier frontera: “Estoy convencida que allá en cielo tendremos ese encuentro y si seremos felices por la eternidad gracias por cada momento. Nos volveremos a encontrar amor de mi vida. Tú Lale mientras yo esté lo cuidaré siempre, tu hija será mi mayor razón para seguir”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Fabio Torres y por qué fue importante en Valledupar?

Fabio Torres fue un destacado publicista y empresario con una influencia significativa en el mundo del vallenato y dentro de la comunidad de Valledupar. De acuerdo con los mensajes publicados por su esposa María Fernanda Martínez, Torres impactó de manera profunda a quienes le conocieron y dejó un legado personal que marcó a su familia y entorno directo.

¿Cómo expresó María Fernanda Martínez su duelo tras la muerte de Fabio Torres?

A través de redes sociales, María Fernanda Martínez, viuda de Fabio Torres, compartió un mensaje emotivo dirigido a su esposo, en el que manifestó su dolor tras la pérdida, el agradecimiento por los años vividos juntos y la promesa de continuar adelante por su hija. Sus publicaciones reflejan el proceso de duelo y el vínculo profundo que tenían como familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.