Por: Portal Bogotá

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Bogotá llega a sus 488 años y la ciudad se prepara para una celebración de gran magnitud gracias a la programación del Festival de Verano 2026. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha extendido la invitación a toda la ciudadanía para participar este jueves 27 de agosto en la Ciclovía Nocturna: Paseo bajo las Estrellas, una actividad que busca congregar a miles de personas en torno a la movilidad sostenible, la recreación y el disfrute del espacio público, de acuerdo con el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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El evento se desarrollará entre las 6:00 de la tarde y la medianoche, tiempo durante el cual estarán habilitados 94 kilómetros de vías para ciclistas, peatones y quienes quieran recorrer las calles en patines o compartir una noche diferente en familia. Diversas estaciones recreativas estarán disponibles en distintos puntos de la ciudad bajo el lema “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. Según información del IDRD, esta propuesta promueve la convivencia, la apropiación del espacio público y el impulso de actividades físicas, tres pilares fundamentales para celebrar el aniversario de la capital.

Uno de los puntos emblemáticos de la noche será el Distrito Creativo, ubicado en la carrera Séptima con calle 28, donde el arte y la recreación se entrelazarán para crear una experiencia sin precedentes. Allí, los asistentes podrán disfrutar de actividades que combinan movimiento, creatividad y esparcimiento, resaltando el valor cultural de Bogotá en su cumpleaños. La Ciclovía Nocturna Familiar transformará las calles en un escenario abierto, permitiendo que los habitantes experimenten la capital desde una perspectiva distinta y segura.

El Paseo bajo las Estrellas pretende iluminar la noche bogotana con alegría, encuentro ciudadano y un llamado al sentido de pertenencia. El IDRD, organizador del evento, compartió detalles adicionales a través de su cuenta oficial de Instagram, invitando a todas las familias y grupos de amigos a no perderse esta oportunidad única de celebrar, pedalear y reencontrarse con la ciudad.

Esta iniciativa se suma a otras actividades programadas para conmemorar los 488 años de Bogotá, como el desfile de comparsas y las distintas convocatorias de fomento cultural, consolidando una agenda amplia que involucra arte, memoria y participación ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Ciclovía Nocturna de Bogotá y cómo se desarrolla durante el aniversario de la ciudad?

La Ciclovía Nocturna de Bogotá es una actividad organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en la que se habilitan 94 kilómetros de vías para que los ciudadanos recorran la ciudad en bicicleta, patines o caminando. Durante el aniversario 488, la jornada se realizará el jueves 27 de agosto desde las 6:00 p. m. hasta las 12:00 a. m., incluyendo estaciones recreativas y actividades culturales para toda la familia.

¿Cuáles son los puntos principales y actividades especiales en la Ciclovía Nocturna de Bogotá?

Durante la Ciclovía Nocturna, uno de los puntos centrales será el Distrito Creativo, situado en la carrera Séptima con calle 28, donde el arte y el movimiento se combinarán para ofrecer experiencias diferentes. Además, habrá estaciones recreativas distribuidas por la ciudad y espacios diseñados para promover la convivencia, el deporte y la apropiación del espacio público, todo dentro de la programación oficial del Festival de Verano 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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