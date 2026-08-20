Por: Portal Bogotá

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La localidad de Usme, en Bogotá, fue escenario de una jornada de adopción de animales rescatados liderada por el equipo de Protección y Bienestar Animal (PYBA) de la Alcaldía Local de Usme. Esta iniciativa, destacada en “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, tuvo como objetivo principal ofrecer a los animales una segunda oportunidad y la posibilidad de encontrar un hogar responsable y permanente, reafirmando el compromiso de la administración local con el bienestar de los animales de compañía.

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Durante la jornada, varios de los animales rescatados encontraron una familia que les brindará el cuidado necesario, llevándolos a una vida en mejores condiciones. Además de la entrega en adopción, la actividad tuvo un enfoque educativo, promoviendo la importancia de la adopción responsable. Según Ana Ramírez, referente del área de Protección y Bienestar Animal (PYBA), "los invitamos a abrirle la puerta a los animales y a decir no al maltrato ni al abandono, y sí, a una vida digna de los animales", resaltando el llamado a la comunidad para reflexionar sobre el compromiso que implica recibir un animal en casa.

Complementando esta jornada, se realizó una actividad médico-veterinaria dirigida tanto a animales en busca de hogar como a mascotas ya adoptadas en la localidad. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, entidad mencionada en el informe, fue la encargada de desarrollar esta asistencia, que incluyó la desparasitación interna, suministro de vitaminas y vacunación antirrábica. Estas acciones buscan fortalecer la salud de los animales y prevenir enfermedades, asegurando que los procesos de adopción sean responsables y seguros para las familias y los animales.

La Alcaldía Local de Usme, de acuerdo con la información proporcionada, mantiene su compromiso de seguir impulsando actividades que permitan disminuir el abandono y el maltrato animal, fomentando además una tenencia responsable y una cultura de respeto hacia las mascotas. A través de estas acciones, buscan garantizar condiciones dignas para los animales y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de acoger a los animales sin hogar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo promueve la Alcaldía Local de Usme la adopción responsable de animales?

La Alcaldía Local de Usme implementa jornadas de adopción en las que rescatan animales y les buscan hogares definitivos. Además, organiza actividades de sensibilización y jornadas médico-veterinarias, brindando atención de salud preventiva y formación a la comunidad sobre la importancia de la tenencia responsable y el respeto por los animales.

¿Qué servicios médicos recibieron los animales durante la jornada de adopción en Usme?

Durante la jornada, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ofreció servicios de desparasitación interna, suministro de vitaminas y vacunación antirrábica. Estas intervenciones buscan proteger la salud de los animales en proceso de adopción y prevenir posibles enfermedades, asegurando su bienestar en el nuevo hogar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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