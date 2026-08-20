Por: Portal Bogotá

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Una preocupante situación en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, fue atendida gracias al oportuno llamado de la comunidad y la intervención de las autoridades locales. De acuerdo con la información suministrada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, una menor de cinco años fue rescatada tras ser encontrada sola y en condiciones precarias en un apartamento ubicado en el barrio Caldas, específicamente en un tercer piso. El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, orientado a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, respaldó este procedimiento.

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Según relató la Policía de Bogotá, los uniformados adscritos al Comando de Atención Inmediata (CAI) Brasilia respondieron a la alerta de los vecinos. Al llegar al sitio, hallaron a la niña asomada por una ventana, visiblemente afectada y pidiendo ayuda. La menor expresó que no había recibido alimentación y presentaba signos de desatención en su aseo personal. La comunidad informó a las autoridades que la pequeña había sido dejada sola desde horas de la tarde; sus padres presuntamente salieron y, antes de irse, aseguraron la puerta de la vivienda con llave, imposibilitando la entrada habitual.

Ante la imposibilidad de acceder por la puerta principal, los uniformados solicitaron la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. El equipo de emergencia, equipado con una escalera, logró llegar hasta la ventana y así rescatar a la menor sin ponerla en riesgo. Posteriormente, se siguieron los protocolos previstos para estos casos: la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia asumió la custodia de la niña, quien fue trasladada al Centro Especializado Revivir para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres y cuidadores para que velen siempre por el cuidado y la protección de los menores, insistiendo en la importancia de la denuncia ciudadana ante cualquier comportamiento que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia divulgó un video en sus redes sociales, donde se observa el operativo y se destacan las condiciones en las que fue encontrada la menor. Finalmente, recordaron la disponibilidad de la Línea de Emergencias 123 como herramienta fundamental para reportar cualquier hecho que atente contra la seguridad o convivencia en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuaron las autoridades en el rescate de la niña de 5 años en Bosa?

De acuerdo con la información oficial, la Policía de Bogotá acudió inmediatamente a la llamada de la comunidad, encontró a la menor en peligro y solicitó el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Gracias al uso de una escalera, los bomberos accedieron por la ventana y rescataron a la niña, que luego fue entregada a la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia. Posteriormente, la menor fue trasladada al Centro Especializado Revivir para garantizar su protección y el restablecimiento de sus derechos.

¿Qué recomienda la Secretaría Distrital de Seguridad ante casos de niños en situación de abandono en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia recomienda denunciar de inmediato cualquier hecho que afecte a los niños, niñas y adolescentes, usando la Línea de Emergencias 123. Esta acción rápida es clave para que las autoridades puedan intervenir, proteger la vida y los derechos de los menores y proceder con los procesos de investigación y sanción pertinentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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