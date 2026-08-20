Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Usme, en Bogotá, llevó a cabo una jornada dedicada a la adopción de animales rescatados, bajo el liderazgo del equipo de Protección y Bienestar Animal (PYBA). El principal objetivo fue ofrecer a estos animales una nueva oportunidad de vida y acercarlos a personas dispuestas a brindarles un hogar estable, responsable y definitivo, según información oficial de la entidad. La actividad, que contó con la activa participación de la comunidad, buscó visibilizar la importancia de evitar el maltrato y el abandono, además de promover una vida digna para los animales, como lo expresó Ana Ramírez, referente del área de Protección y Bienestar Animal.

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Durante la jornada, varios animales lograron ser adoptados, iniciando así una nueva etapa caracterizada por el cuidado, la protección y la integración a una familia. La iniciativa también fue una plataforma para educar a los asistentes en torno a la adopción responsable, presentándola como una forma eficaz de reducir el abandono y garantizar un entorno amoroso y seguro para las mascotas. Desde la perspectiva de la Alcaldía Local de Usme, estas acciones reflejan un compromiso tangible con el bienestar animal y el fomento de una convivencia responsable dentro de la localidad.

La actividad incluyó, de manera complementaria, una jornada médico-veterinaria gestionada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, en la cual las mascotas recibieron desparasitación interna, administración de vitaminas y vacunación antirrábica. Estas acciones preventivas son fundamentales para conservar la salud de los animales adoptados y reducir los riesgos de enfermedades en la comunidad. La participación conjunta de las entidades demuestra una estrategia coordinada orientada tanto al bienestar animal como a la salud pública.

De acuerdo con la información proporcionada, la Alcaldía Local de Usme reitera su compromiso con la protección de los animales de compañía, promueve la tenencia responsable y continuará impulsando iniciativas destinadas a asegurar que cada vez más animales rescatados puedan acceder a condiciones de vida dignas y a hogares responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se desarrolló la jornada de adopción de animales en Usme y qué servicios ofreció?

La jornada, organizada por la Alcaldía Local de Usme y liderada por el equipo de Protección y Bienestar Animal (PYBA), permitió que varios animales fueran adoptados por familias responsables. Además, incluyó una campaña médico-veterinaria ofrecida por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, que brindó desparasitación interna, suministro de vitaminas y vacunación antirrábica a los animales rescatados.

¿Por qué es importante promover la adopción responsable y qué implica este concepto?

Promover la adopción responsable es fundamental para garantizar una vida digna y permanente a los animales de compañía rescatados, disminuyendo el abandono y el maltrato. El concepto implica que las personas que adoptan se comprometen a brindar protección, atención veterinaria, cariño y condiciones adecuadas para el bienestar de la mascota durante toda su vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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