Cuidar el cerebro también puede depender de algunas decisiones cotidianas. Al respecto, el neurólogo colombiano Leonardo Bello compartió cinco aspectos que procura evitar o mantener bajo control, relacionados con el sueño, el estrés, la alimentación, la actividad física y el aprendizaje.

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El primer punto es dormir menos de seis horas. Bello explicó que el descanso está relacionado con procesos como la memoria y la formación de nuevas conexiones cerebrales. “No es lo suficiente para generar nuevas conexiones cerebrales. No es lo suficiente para memorizar las cosas importantes que se hacen durante el día”, afirmó el especialista.

El segundo aspecto mencionado por el neurólogo son los productos promocionados como “oxigenantes cerebrales”. Bello cuestionó esta denominación y destacó la actividad física como una alternativa que sí recomienda. “Hoy en día el único oxigenante cerebral se llama actividad física y eso sí lo recomiendo”, sostuvo.

En cuanto al estrés, señaló que el especialista puso especial atención en aquel que permanece durante meses. Bello lo calificó como “grave, gravísimo para el cerebro” y explicó que una exposición prolongada puede afectar las conexiones cerebrales.

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La alimentación es otro de los puntos destacados por Bello. El neurólogo cuestionó comer grandes cantidades varias veces durante el día y afirmó: “Comer muchas veces al día y grandes cantidades genera algo que se llama disfunción de la insulina”. Según su explicación, estudios han relacionado esta alteración con deterioro cognitivo y Alzheimer.

Finalmente, el especialista mencionó cursos, idiomas, contenidos educativos y actividades artísticas como opciones para incorporar información nueva. “Cuando tú le das nueva información al cerebro estás generando más conectividad cerebral, estás generando más volumen al cerebro y esta es la mejor forma de enfrentarse al envejecimiento y la posible presencia de una demencia”, sostuvo.

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