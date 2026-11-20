Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Ramón, un perro de ocho años, se convirtió en un verdadero símbolo de esperanza y segundas oportunidades tras ser el primer animal en encontrar hogar gracias a la recién inaugurada 'Ruta de la Adopción El Muelle' de TransMilenio. De acuerdo con la información compartida por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Unidad de Cuidado Animal (UCA) fue escenario de la emotiva despedida de Ramón, quien ahora hará parte de la familia de Diana Galeano. Esta iniciativa, que enlaza el Portal El Dorado con el barrio El Muelle en la localidad de Engativá y tiene una importante parada frente a la UCA, facilita que más ciudadanos puedan acercarse a adoptar animales rescatados y rehabilitados por el instituto.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Antonio Hernádez Llamas, director del IDPYBA, la ruta busca acercar a las familias que desean acoger perros y gatos que esperan una nueva oportunidad lejos del maltrato, abandono y accidentes que han sufrido. El servicio es sencillo de utilizar: quienes parten desde el Portal El Dorado deben dirigirse a la plataforma de alimentadores hacia Engativá, buscar la ruta ‘16-4 El Muelle’, que también exhibe señalización de ‘Ruta de la Adopción’, y descender en la cuarta parada, ubicada frente al ingreso peatonal de la UCA. Pedro Gutiérrez, gerente de TransMilenio, recalcó que gracias a esta ruta, cualquier ciudadano puede llegar fácilmente a la sede para realizar la adopción en compañía de su familia.

El proceso requiere compromiso y responsabilidad. Según los lineamientos de adopción del IDPYBA, quienes deseen adoptar deben considerar que la decisión debe ser aprobada por todos los integrantes del hogar y comprometerse a brindar amor y compañía para toda la vida del animal. Es necesario acudir con la documentación requerida —fotocopia de cédula y de un recibo de servicio público—, así como una pechera y traílla para perros, o guacal para gatos. Además, se solicita mostrar imágenes del hogar que recibirá al animal para verificar su bienestar.

El transporte de animales en TransMilenio tiene sus propios lineamientos, establecidos en el Manual de la Comunidad Usuaria: los perros deben llevar correa y bozal —en caso de ser medianos o grandes—, y los gatos o perros pequeños deben transportarse en guacal. El carné de vacunas es obligatorio y no se permite la alimentación dentro del sistema.

Para más detalles sobre rutas y trámites, tanto la aplicación oficial ‘TransMi App’ como los canales del IDPYBA y TransMilenio ofrecen información actualizada a la ciudadanía interesada en la adopción y el bienestar animal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede adoptar un animal en la Unidad de Cuidado Animal a través de la Ruta de la Adopción El Muelle?

El proceso implica tomar la ruta ‘16-4 El Muelle’ desde Portal El Dorado y bajarse en la cuarta parada, ubicada frente a la UCA. Allí, las personas interesadas presentan los documentos solicitados y reciben orientación por parte del equipo veterinario del IDPYBA antes de formalizar la adopción.

¿Cuáles son los requisitos y recomendaciones para transportar animales en TransMilenio en Bogotá?

Según el Manual de la Comunidad Usuaria de TransMilenio, los animales deben portar correa y bozal si son perros medianos o grandes, y guacal si son gatos o perros pequeños. También es necesario llevar el carné de vacunas y evitar alimentarlos dentro del sistema, cumpliendo así con las normas de seguridad y convivencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z