Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el respeto por la vida de los seres sintientes ocupa un lugar central en las políticas locales, especialmente durante la época decembrina, que tradicionalmente se caracteriza por el uso masivo de pólvora en las celebraciones de Navidad, el fin de año 2026 y la bienvenida al año nuevo 2027. Aunque para muchos ciudadanos estos festejos constituyen motivos de alegría, existe una problemática silenciosa que afecta de manera profunda a los animales de compañía, como perros y gatos, así como a la fauna silvestre que habita en Bogotá. Según señala la Administración distrital, mientras las personas disfrutan de los colores, luces y sonidos, los animales experimentan momentos de miedo y estrés que pueden resultar extremadamente perjudiciales para su bienestar.

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La exposición a los estallidos constantes de la pólvora representa mucho más que un simple malestar pasajero. Al contar con sentidos auditivos más agudos y una mayor sensibilidad general, los animales no solo se alteran fácilmente, sino que pueden desarrollar episodios extremos de nerviosismo, pánico, taquicardia y desorientación. Estas situaciones pueden, incluso, provocar que huyan despavoridos de sus hogares, lo que incrementa el riesgo de extravío o accidentes. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, los efectos negativos del uso de pirotecnia en las fiestas de fin de año no se limitan al miedo; pueden aparecer alteraciones severas en el comportamiento natural de estas especies sensibles, afectando tanto a animales domésticos como a la fauna silvestre local.

Por otro lado, la pirotecnia no sólo origina un riesgo acústico. El uso indiscriminado de estos materiales también puede desatar incendios en zonas estratégicas y alterar los hábitats naturales, lo cual amenaza nidos, refugios y la subsistencia de mamíferos, aves, reptiles y roedores. Un instante de descuido puede desencadenar graves tragedias ambientales, destruyendo flora nativa y afectando ecosistemas completos.

Frente a este panorama, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recomiendan a la ciudadanía tomar acciones preventivas. Algunas de las recomendaciones incluyen: identificar un lugar seguro para los animales durante los estallidos, mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar esencias florales y música relajante para tranquilizarlos y, sobre todo, nunca dejar a los animales solos en estas fechas. Estas medidas buscan proteger tanto a los animales de compañía como a la fauna silvestre y asegurar el bienestar de todos los seres sintientes en estas festividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el uso de pólvora en Navidad y año nuevo al bienestar de perros y gatos en Bogotá?

La exposición de perros y gatos a los estallidos de pólvora durante Navidad y año nuevo puede provocar episodios de ansiedad, desorientación, pánico y hasta taquicardia, de acuerdo con la información suministrada por la Administración distrital. Su alta sensibilidad a los ruidos fuertes incrementa el riesgo de que huyan, se extravíen y sufran daños físicos o emocionales.

¿Qué recomendaciones da la Alcaldía Mayor de Bogotá para proteger los animales de la pólvora?

La Alcaldía Mayor de Bogotá sugiere identificar lugares seguros para los animales durante las celebraciones, mantener puertas y ventanas cerradas, emplear esencias florales y música calmante, y evitar que los animales queden solos en casa. Estas medidas buscan reducir los riesgos asociados a la pirotecnia y proteger tanto a animales domésticos como a la fauna silvestre en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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