Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’ e identificado por las autoridades como uno de los delincuentes más buscados en el departamento de Antioquia, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, luego de que un juez avalara la solicitud de la Fiscalía General de la Nación para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario. De acuerdo con la información divulgada por Noticias RCN, el movimiento penitenciario se ejecutó durante la mañana del miércoles 11 de noviembre mediante una operación conjunta entre tropas de la Séptima División del Ejército Nacional y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

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Según señalaron los reportes oficiales, la reclusión del procesado en el penal capitalino respondió a una directriz impartida por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien días atrás había encarado públicamente al detenido tras su aprehensión y advirtió que sería remitido a un establecimiento de máxima seguridad. La determinación gubernamental y judicial también tuvo en cuenta los reportes entregados por los uniformados que participaron en el procedimiento en territorio antioqueño, quienes documentaron que durante el operativo de captura alias ‘Primo Gay’ lanzó amenazas directas contra los funcionarios de la Policía Judicial, advirtiéndoles sobre la posible ejecución de atentados terroristas en represalia por su detención.

#ATENCIÓN | A esta hora, trasladan a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, a la cárcel La Picota de Bogotá. https://t.co/GBkEXlHp7B — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 18, 2026

De acuerdo con los expedientes de inteligencia militar y policial, Uñates López fungía como presunto cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc en el norte y nordeste de Antioquia, estructura desde la cual coordinaba acciones armadas y economías ilícitas. Las investigaciones de las autoridades establecen además que, desde enero de 2026, el capturado había consolidado vínculos operativos con el Clan del Golfo —organización que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, articulando alianzas criminales en esa región del país antes de ser ubicado y puesto a disposición de la justicia.

Con su ingreso a los pabellones de alta seguridad de La Picota en Bogotá, las autoridades buscan aislar al señalado jefe guerrillero de sus zonas de injerencia en Antioquia y neutralizar cualquier intento de retaliación contra los investigadores judiciales que adelantaron su proceso de judicialización.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.